Светлов о 19 поражениях подряд: «У «Сочи» молодая команда, мастерства не хватает. Календарь очень сложный. Много игр, тренировочного процесса мало»

Теги СКА Сергей Светлов календарь Сочи Матвей Мичков Хоккей

Сергей Светлов считает, что «Сочи» не хватает мастерства.

Команда уступила СКА (3:6) и продлила безвыигрышную серию до 19 игр, повторив антирекорд КХЛ.

«Игра была интересная, быстрая. Мы хорошо начали первый период: сыграли удачно, создавали хорошие моменты, настроились на быструю игру и забили два гола.

В начале второго периода был провальный момент, хотя ничего не предвещало – пропустили за минуту три гола. Это нас немножко подкосило. Вот эти серии голов – больная для нас тема, мы и в Нижнем Новгороде пропускали быстрые голы. Будем разбираться с этим, говорить, чтобы серии голов так часто не происходили.

В этом матче забили третий, игра выровнялась, смогли реализовать возможность. Но потом удаление – пропустили четвертый, пятый пропустили после обидного рикошета. В концовочке попробовали снять вратаря, получили в пустые.

В целом игра была быстрой, интересной и напряженной. Команда показала характер и хорошее взаимодействие, рисунок игры был интересным, боролись. По самоотдаче ни к кому претензий нет, жаль, что пропустили больше, чем забили. Но игра была интересной. 

Чего не хватает, чтобы прервать неудачную серию? Про физику не скажу, мы все видели, что ребята двигаются и работают. Скорее у нас молодая команда, мастерства не хватает. И очень сложный календарь. Много игр, тренировочного процесса мало, чтобы там подчистить наши ошибки, дать побольше мастеровитости ребятам. Поэтому приходится заполнять объемом работы, поэтому концентрации и свежести нам не хватает.

Ну и, конечно, психология. Давление идет на молодых ребят, они в такой ситуации впервые – такая ответственность и серия поражений. Но мы видим, что прогресс есть, ребята стараются. Несмотря на серию поражений, рук никто не опускает, это плюс. Мы не сдаемся. Если мы будем так и дальше продолжать, неудачная полоса кончится и победы придут. 

На сегодняшний момент я Мичковым доволен, у него огромное желание играть и огромная самоотдача. Видно, что он полностью отдается и хорошо тренируется. Никаких проблем с ним не вижу: видно, что парень хочет играть и виден прогресс. Тенденция к лидерским качествам у Матвея есть, он очень ответственно работает», – сказал главный тренер «Сочи».

Мичков забил гол и сделал передачу в матче против СКА. У него 3+1 в 7 играх за «Сочи»

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1 комментарий

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rinat_rin
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В Сочи понравилась новая тройка Попов-Мичков-Гараев. Пожалуй, и все.
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Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
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