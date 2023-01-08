Петунин о 6:5 с «Куньлунем»: «Командная победа. Мы понимали важность игры, сейчас каждое очко на вес золота»

подвел итоги матча против « » (6:5).

«Командная победа. Во втором периоде расслабились, потеряли ход игры. Отдали инициативу сопернику. Пропустили шайбы.

Хорошо, что смогли переломить в третьем периоде. Выиграли матч.

В любом виде спорта есть такой момент – тебе забили, ты подсел. Мы понимали важность игры, важность победы. Сейчас каждое очко на вес золота», – сказал нападающий « ».