Петунин о 6:5 с «Куньлунем»: «Командная победа. Мы понимали важность игры, сейчас каждое очко на вес золота»

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Александр Петунин подвел итоги матча против «Куньлуня» (6:5).

«Командная победа. Во втором периоде расслабились, потеряли ход игры. Отдали инициативу сопернику. Пропустили шайбы.

Хорошо, что смогли переломить в третьем периоде. Выиграли матч.

В любом виде спорта есть такой момент – тебе забили, ты подсел. Мы понимали важность игры, важность победы. Сейчас каждое очко на вес золота», – сказал нападающий «Северстали».

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