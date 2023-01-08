Разин о 2-м периоде матча с «Куньлунем»: «Засасывает наше болото. Хорошо, что пропустили 3, а не 6»

высказался после матча против « » (6:5).

– Сегодня поиграли в американские горки. Большое преимущество было в первом периоде. Ничего не предвещало того, что случится во втором периоде.

Победа есть победа. Спасибо болельщикам за поддержку. Спасибо ребятам, что вытащили. Всех с победой.

– Команда слишком поверила в свои силы во втором периоде? Или проблемы в игровых кондициях?

– Были ошибки. Их и индивидуальными назвать нельзя. У нас молодая команда. Когда один защитник грубо ошибся, вместо того чтобы забыть эту ошибку, идет наслоение. Наступает «трясогузка». До перерыва очень сложно успокоить, подсобрать.

У нас ребята просто вылетели. Хорошо, что три пропустили, а не шесть. Вторые периоды – вроде играем неплохо, шайбу держим. Но засасывает наше болото. Надо обрезать эти вторые периоды.

– Что вы сказали команде во втором периоде?

– Сначала хотел успокоить, потом взбодрить. Остальное – секрет, – сказал главный тренер « ».