Разин о 2-м периоде матча с «Куньлунем»: «Засасывает наше болото. Хорошо, что пропустили 3, а не 6»
Андрей Разин высказался после матча против «Куньлуня» (6:5).
– Сегодня поиграли в американские горки. Большое преимущество было в первом периоде. Ничего не предвещало того, что случится во втором периоде.
Победа есть победа. Спасибо болельщикам за поддержку. Спасибо ребятам, что вытащили. Всех с победой.
– Команда слишком поверила в свои силы во втором периоде? Или проблемы в игровых кондициях?
– Были ошибки. Их и индивидуальными назвать нельзя. У нас молодая команда. Когда один защитник грубо ошибся, вместо того чтобы забыть эту ошибку, идет наслоение. Наступает «трясогузка». До перерыва очень сложно успокоить, подсобрать.
У нас ребята просто вылетели. Хорошо, что три пропустили, а не шесть. Вторые периоды – вроде играем неплохо, шайбу держим. Но засасывает наше болото. Надо обрезать эти вторые периоды.
– Что вы сказали команде во втором периоде?
– Сначала хотел успокоить, потом взбодрить. Остальное – секрет, – сказал главный тренер «Северстали».
Комментарии