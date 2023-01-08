Ротенберг о 6:3 с «Сочи»: «Игры на таких скоростях, от ножа – это нас развивает»
Роман Ротенберг прокомментировал победу в матче против «Сочи» (6:3).
«Отличная игра, замечательная атмосфера на трибунах. Радует, что в Сочи такая хорошая хоккейная атмосфера. Все больше и больше приходит болельщиков, это сильно нас радует.
Игра была обоюдоострая, прошла на высоких скоростях. У «Сочи» молодая и дерзкая команда, они создали нам очень много сложностей, нам пришлось это преодолеть. Наши ребята – молодцы.
После первого периода состоялся серьезный разговор в раздевалке, у нас не было времени на раскачку, поэтому мы добавили, забили хорошие голы и выиграли.
Хочу поблагодарить «Сочи» за такую игру, они дали нам хорошую энергию на будущее. Игры на таких скоростях, от ножа – это нас развивает.
Благодарность и болельщикам, которые приехали сюда из Санкт-Петербурга, спасибо и «Сочи» за хорошую организацию. Мы идем вперед, скоро следующая игра со «Спартаком», поэтому готовимся дальше», – сказал главный тренер СКА.
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