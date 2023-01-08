Ротенберг о 6:3 с «Сочи»: «Игры на таких скоростях, от ножа – это нас развивает»

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Роман Ротенберг прокомментировал победу в матче против «Сочи» (6:3).

«Отличная игра, замечательная атмосфера на трибунах. Радует, что в Сочи такая хорошая хоккейная атмосфера. Все больше и больше приходит болельщиков, это сильно нас радует.

Игра была обоюдоострая, прошла на высоких скоростях. У «Сочи» молодая и дерзкая команда, они создали нам очень много сложностей, нам пришлось это преодолеть. Наши ребята – молодцы.

После первого периода состоялся серьезный разговор в раздевалке, у нас не было времени на раскачку, поэтому мы добавили, забили хорошие голы и выиграли.

Хочу поблагодарить «Сочи» за такую игру, они дали нам хорошую энергию на будущее. Игры на таких скоростях, от ножа – это нас развивает.

Благодарность и болельщикам, которые приехали сюда из Санкт-Петербурга, спасибо и «Сочи» за хорошую организацию. Мы идем вперед, скоро следующая игра со «Спартаком», поэтому готовимся дальше», – сказал главный тренер СКА.

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1 комментарий

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Сергей Омиго
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Если и получится из тебя тренер,то только в фигурном катании,ты посмотри приложение,ни одного положительного отзыва,сколько грязи,а ведь не зря,хкСочи уничтожен это твоя работа и ты думаешь это с рук сойдет,ваза ночная потолок ска
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