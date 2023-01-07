«В «Куньлуне» сказали, что русских больше не берут. Нашли отговорку, чтобы не работать со мной». Ковалев об уходе из клуба

рассказал об уходе из «Куньлуня» – ему сказали, что русских больше не берут.

– Последний раз вы были на виду, когда работали в штабе «Куньлуня» и ездили на Олимпиаду в Пекин.

– Когда все началось в конце февраля 2022 года, то в « » сказали, что русских в команду больше не берут. Связано это с тем, что я не смогу поехать на чемпионат мира.

Я им говорю: «Но у вас же тренер по вратарям – русский». Они отвечают: «Это другое совсем. А ты – звезда, к тебе будет большое внимание». Теперь смотрю состав «Куньлуня» – там российские игроки…

– Вратарь Алексей Мурыгин, защитник Дмитрий Костенко, нападающие Иван Лисин и Герман Точилкин.

– Понятно, что нашли отговорку, чтобы со мной дальше не работать. Но я к этому спокойно отнесся: «Если не нужен, то не нужен». Просто скажите, как есть, а не ищите отмазки, – рассказал олимпийский чемпион и бывший тренер китайского клуба.