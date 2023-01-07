«В «Куньлуне» сказали, что русских больше не берут. Нашли отговорку, чтобы не работать со мной». Ковалев об уходе из клуба

Теги Алексей Мурыгин Алексей Ковалев КХЛ Сборная Китая по хоккею Политика Матч ТВ Куньлунь Ред Стар Иван Лисин Дмитрий Костенко Герман Точилкин Хоккей

Алексей Ковалев рассказал об уходе из «Куньлуня» – ему сказали, что русских больше не берут.

– Последний раз вы были на виду, когда работали в штабе «Куньлуня» и ездили на Олимпиаду в Пекин.

– Когда все началось в конце февраля 2022 года, то в «Куньлуне» сказали, что русских в команду больше не берут. Связано это с тем, что я не смогу поехать на чемпионат мира.

Я им говорю: «Но у вас же тренер по вратарям – русский». Они отвечают: «Это другое совсем. А ты – звезда, к тебе будет большое внимание». Теперь смотрю состав «Куньлуня» – там российские игроки…

– Вратарь Алексей Мурыгин, защитник Дмитрий Костенко, нападающие Иван Лисин и Герман Точилкин.

– Понятно, что нашли отговорку, чтобы со мной дальше не работать. Но я к этому спокойно отнесся: «Если не нужен, то не нужен». Просто скажите, как есть, а не ищите отмазки, – рассказал олимпийский чемпион и бывший тренер китайского клуба. 

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1 комментарий

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Ми Ша
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Китайцы те ещё … А нам их как друзей преподносят,а настоящих друзей и родных бомбят и убивают,придумывая несусветную чушь. Живём в Зазеркалье
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