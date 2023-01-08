Никитин о 3:5 от «Спартака»: «Много хороших моментов сделали, но сами все слили в унитаз. Где-то переоценили себя»

подвел итоги матча со «Спартаком» (3:5).

«Со стороны может показаться, что мы сами игру отдали. Но я соглашусь с коллегой, что « » хотел победить, и ему воздалось. Когда ты хочешь, то не отдашь, что тебе принадлежит. К сожалению, мы это сделали.

Где-то переоценили себя, посчитали, что у нас оборона лучше. Много хороших моментов сделали, но сами все слили в унитаз. Хороший опыт, двигаемся дальше.

Сработали ли перестановки в звеньях? Молодые ребята вносили энергию, парочку хороших моментов создали. Шалунов, Березкин и забили голы. Но говорить о том, что сработало, можно только тогда, когда есть результат. Но отрицательный опыт – также опыт.

Почему не поменяли ? Ванька нас тащил во втором периоде, он заслужил доиграть встречу. Это командное поражение: виноваты и мы, и полевые игроки, и вратарь. Было бы неправильно назначать его крайним», – сказал главный тренер « ».