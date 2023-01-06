Воробьев о 3:2 с «Локомотивом»: «Хорошая командная победа. Кошечкин здорово сыграл, его замена связана с травмой»

прокомментировал победу в матче против « » (3:2).

«Очень важная для нас победа. Во втором периоде много пришлось обороняться. Здорово сыграл Вася [ ], хорошая командная победа.

Мы много говорили о том, что много игры с пятака, много набрасывают на пятак, важно было сегодня там компактно сыграть. Забили в большинстве, убежали в контратаку, хороший гол со вбрасывания – тренировали с лета, вот, один раз получилось.

Почему выбрали Кошечкина на игру? Был план, что Вася сегодня играет. Было еще несколько вещей, которые должны были произойти. Его замена связана с травмой», – сказал главный тренер « ».