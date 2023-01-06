Воробьев о 3:2 с «Локомотивом»: «Хорошая командная победа. Кошечкин здорово сыграл, его замена связана с травмой»

Теги Металлург Мг Локомотив травмы Илья Воробьев Василий Кошечкин КХЛ Хоккей

Илья Воробьев прокомментировал победу в матче против «Локомотива» (3:2).

«Очень важная для нас победа. Во втором периоде много пришлось обороняться. Здорово сыграл Вася [Кошечкин], хорошая командная победа.

Мы много говорили о том, что много игры с пятака, много набрасывают на пятак, важно было сегодня там компактно сыграть. Забили в большинстве, убежали в контратаку, хороший гол со вбрасывания – тренировали с лета, вот, один раз получилось.

Почему выбрали Кошечкина на игру? Был план, что Вася сегодня играет. Было еще несколько вещей, которые должны были произойти. Его замена связана с травмой», – сказал главный тренер «Металлурга».

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1 комментарий

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Stepan Moris
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Металлург, конечно, с победой, но это, скорее, вина Локо, а не заслуга сталеваров. Почти всю игру Локомотив давил и прижимал нас к воротам. Что происходит когда Металлург играет в своей зоне? Очень редко удается отобрать шайбу. В основном даем бросать. Зачем? Как по-мне, то очень слабо выглядит команда. Не смотря на 3 заброшенные шайбы.
Что с Васей? Хоть бы не серьезная травма. Паскуале не особо впечатляет ИМХО.
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