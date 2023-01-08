Гатиятулин о «Тракторе»: «Отсутствие характера исключено. Ребята стараются, отдаются в каждом матче»

Теги ЦСКА Трактор КХЛ Анвар Гатиятулин Хоккей

Анвар Гатиятулин подвел итоги матча с ЦСКА (1:2).

«Первый период провели не так, как мы хотели. Пытались больше контролировать шайбу. Где-то не хватало скорости, соперник был посвежее – на день больше отдыхал.

В перерыве попросили ребят перестроиться, чтобы шайбу быстрее двигать вперед. Они услышали, неплохо провели второй период. Заработали удаления, первый полноценный раз играли «5 на 3». Здорово реализовали.

В концовке периода пропущенный гол немного по рукам нам ударил. Тем не менее третий период играли неплохо. Моменты были, но не смогли реализовать. Ребята бились до конца. Хотели вытащить матч, но не получилось.

Отсутствие характера исключено. Все игры показывают, что ребята стараются, отдаются в каждом матче. По характеру ни к кому никаких претензий нет.

Уверены, что «Трактор» выйдет в плей-офф? Сомнений никаких. Но вперед мы не загадываем, идем шаг за шагом», – сказал главный тренер «Трактора». 

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2 комментария

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GreenRay
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Слова Анвар копипастит, одно и тоже, можно уже не читать.
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rasteam
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Провальный сезон!а у него все по самоотдаче вопросов нет🤦‍♂️с таким составом и быть в конце таблицы,это надо уметь!
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