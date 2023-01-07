8 очков разделяют 1-ю и 7-ю команды в таблице Востока КХЛ, 4 балла – между 1-й и 5-й, у клубов с 8-го по 10-е места равное количество очков
В Восточной конференции КХЛ наблюдается повышенная конкуренция.
Разница между первой и седьмой командой в турнирной таблице составляет восемь очков. При этом пятая команда конференции отстает от первой всего на четыре балла.
Кроме того, высокая плотность проявляется в борьбе за восьмое место, позволяющее выйти в плей-офф. Здесь сразу у трех команд одинаковые количество набранных очков.
Таблица выглядит следующим образом:
1. «Автомобилист» – 63 очка (47 матчей);
2. «Металлург» – 62 (47);
3. «Сибирь» – 61 (49);
4. «Авангард» – 60 (47);
5. «Салават Юлаев» – 59 (47);
6. «Адмирал» – 55 (47);
7. «Ак Барс» – 55 (47);
8. «Барыс» – 46 (48);
9. «Амур» – 46 (47);
10. «Трактор» – 46 (48);
11. «Нефтехимик» – 45 (47).
В этом сезоне команды проведут 68 матчей в Фонбет чемпионате КХЛ.
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