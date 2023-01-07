8 очков разделяют 1-ю и 7-ю команды в таблице Востока КХЛ, 4 балла – между 1-й и 5-й, у клубов с 8-го по 10-е места равное количество очков

В Восточной конференции наблюдается повышенная конкуренция.

Разница между первой и седьмой командой в турнирной таблице составляет восемь очков. При этом пятая команда конференции отстает от первой всего на четыре балла.

Кроме того, высокая плотность проявляется в борьбе за восьмое место, позволяющее выйти в плей-офф. Здесь сразу у трех команд одинаковые количество набранных очков.

Таблица выглядит следующим образом:

1. « » – 63 очка (47 матчей);

2. « » – 62 (47);

3. « » – 61 (49);

4. « » – 60 (47);

5. « » – 59 (47);

6. «Адмирал» – 55 (47);

7. « » – 55 (47);

8. « » – 46 (48);

9. « » – 46 (47);

10. « » – 46 (48);

11. «Нефтехимик» – 45 (47).

В этом сезоне команды проведут 68 матчей в Фонбет чемпионате КХЛ.