8 очков разделяют 1-ю и 7-ю команды в таблице Востока КХЛ, 4 балла – между 1-й и 5-й, у клубов с 8-го по 10-е места равное количество очков

Теги Ак Барс Авангард Салават Юлаев Металлург Мг Сибирь Нефтехимик Трактор Амур Автомобилист КХЛ Барыс Адмирал Хоккей

В Восточной конференции КХЛ наблюдается повышенная конкуренция.

Разница между первой и седьмой командой в турнирной таблице составляет восемь очков. При этом пятая команда конференции отстает от первой всего на четыре балла.

Кроме того, высокая плотность проявляется в борьбе за восьмое место, позволяющее выйти в плей-офф. Здесь сразу у трех команд одинаковые количество набранных очков.

Таблица выглядит следующим образом:

1. «Автомобилист» – 63 очка (47 матчей);

2. «Металлург» – 62 (47);

3. «Сибирь» – 61 (49);

4. «Авангард» – 60 (47);

5. «Салават Юлаев» – 59 (47);

6. «Адмирал» – 55 (47);

7. «Ак Барс» – 55 (47);

8. «Барыс» – 46 (48);

9. «Амур» – 46 (47);

10. «Трактор» – 46 (48);

11. «Нефтехимик» – 45 (47).

В этом сезоне команды проведут 68 матчей в Фонбет чемпионате КХЛ.

11 комментариев

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Александр Невский
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Очень интересный чемпионат в этом году , особенно интересно смотреть за Авангардом .
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Ярославец75
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Авто проиграл 8 матчей подряд и до сих пор на первом месте. Ну так себе конкуренция 🤣
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Лотерейный Пик
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Если б не Сочи с "китайцами", то сезон в целом был бы очень плотный
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Рустам Зиганшин
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Ответ Александр Русанов
Ну это надо СКА и Сочи выгонять на Западе
Их надо просто перемешать рандомно, и будут 2 нормальные команды.
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Егор 007
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ВОСТОК ДЕЛО ТОНКОЕ!!!!!
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Рамис Зарипов
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Фанаты СПб спорта в верхах все не успокоятся и показывают всей России какие они эффективные менеджеры 😂👏👏👏
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Boogle
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Если к регулярке добавится побольше 7 матчевых противостояний в пульке + несколько проходов андердогов. А на востоке есть к этому предпосылки… Сезон будет просто сказкой
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Brazil Barys
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Ответ Nastra
Отличный результат. Ни в кое случае ни стоит переходить к 3-х очковой системе.
Как раз таки стоит! А то где лидер там и аутсайдер недалеко.
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Александр Русанов
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Ответ Данис Брянский
Это очень красивая картинка. КХЛ должна двигаться к такой картинке каждый сезон
Ну это надо СКА и Сочи выгонять на Западе
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Nastra
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Отличный результат. Ни в кое случае ни стоит переходить к 3-х очковой системе.
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Данис Брянский
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Это очень красивая картинка. КХЛ должна двигаться к такой картинке каждый сезон
+6
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