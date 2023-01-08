Сергей Федоров: «У Абрамова травма. Сделана операция, он должен вернуться в течение полумесяца»

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Сергей Федоров прокомментировал победу в матче против «Трактора» (2:1).

«Наших ребят с победой. Я считаю, что мы показали очень слаженную игру, особенно в зоне атаки получилось многое. Наше взаимодействие было очень хорошим. Также сконцентрированно сыграли в обороне.

Было пару ненужных удалений, но «Трактор» здорово играл во втором периоде и оказывал давление на наши ворота. Где-то подустали, не совсем справились с эмоциями, заработали меньшинство «3 на 5». Тем не менее смогли вернуться в игру, забили важный гол в раздевалку, а также в большинстве. При численном преимуществе играем нечасто, поэтому очень рад за этот компонент.

Получили очень хороший опыт, «Трактор» здорово играл на контратаках, было очень опасно. Но мы сумели правильно вернуться в зону и очень плотно сыграть.

Абрамов? У Виталия травма. Сделана операция, он сейчас восстанавливается, начал кататься. В течение полумесяца должен вернуться в строй», – сказал главный тренер ЦСКА.

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1 комментарий

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Vagner01
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Продолжайте в том же духе! И ждём все травмированных в строй!
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Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
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