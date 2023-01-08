Анисимов набрал 2+1 в матче с «Торонто Марлис», сделав 4-й дубль в этом сезоне АХЛ

набрал 2+1 в матче с « », сделав 4-й дубль в этом сезоне .

Форвард « » отличился в матче регулярного чемпионата АХЛ с фармом «Торонто» (4:5 Б).

Дубль стал для 34-летнего россиянина уже четвертым в текущем сезоне. Всего на его счету 18 (12+6) очков в 17 играх за фарм «Филадельфии» при полезности «+4».

У «Марлис» 20-ю передачу в сезоне сделал форвард . У него 28 (8+20) баллов в 29 играх.