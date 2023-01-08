Анисимов набрал 2+1 в матче с «Торонто Марлис», сделав 4-й дубль в этом сезоне АХЛ

Теги Филадельфия Торонто Артем Анисимов АХЛ Лихай Вэлли Торонто Марлис Семен Дер-Аргучинцев Хоккей

Артем Анисимов набрал 2+1 в матче с «Торонто Марлис», сделав 4-й дубль в этом сезоне АХЛ.

Форвард «Лихай Вэлли» отличился в матче регулярного чемпионата АХЛ с фармом «Торонто» (4:5 Б).

Дубль стал для 34-летнего россиянина уже четвертым в текущем сезоне. Всего на его счету 18 (12+6) очков в 17 играх за фарм «Филадельфии» при полезности «+4». 

У «Марлис» 20-ю передачу в сезоне сделал форвард Семен Дер-Аргучинцев. У него 28 (8+20) баллов в 29 играх. 

Материалы по теме

1 комментарий

Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Matador
  • Пожаловаться
  • Скопировать текст
  • Скопировать ссылку
Пора дать Анисимову шанс и в основной команде
+3
0
+3
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий