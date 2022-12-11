Анисимов набрал 2+2 в матче с «Шарлотт» и стал 1-й звездой. У него 8 очков в 7 играх в АХЛ за фарм «Филадельфии»
Артем Анисимов набрал 2+2 в матче с «Шарлотт» и стал 1-й звездой.
34-летний форвард «Лихай Вэлли» помог команде разгромить «Чекерс» (6:1) в регулярном чемпионате АХЛ.
В активе Анисимова стало 8 (5+3) очков в 7 матчах за фарм-клуб «Филадельфии». Вчера стало известно, что он подписался с ним до конца сезона.
В единственной шайбе «Шарлотт» поучаствовал форвард Григорий Денисенко. У 22-летнего россиянина стало 11 (3+8) баллов в 24 играх за фарм «Флориды».
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