Анисимов подписал контракт с фарм-клубом «Филадельфии» до конца сезона. Он набрал 4 очка в 6 матчах АХЛ

подписал полноценный контракт с клубом АХЛ.

34-летний российский нападающий подписал соглашение с фарм-клубом «Филадельфии» до конца сезона.

Ранее центрфорвард присоединился к , договорившись о пробном договоре.

«Я наслаждаюсь моментом, мне нравится обучать молодых ребят. Я передаю им свой опыт и делюсь знаниями. Мне очень нравится это делать», – сказал российский хоккеист.

Анисимов набрал 4 (3+1) очка при полезности «плюс 2» в 6 матчах регулярного чемпионата .