Анисимов подписал контракт с фарм-клубом «Филадельфии» до конца сезона. Он набрал 4 очка в 6 матчах АХЛ
Артем Анисимов подписал полноценный контракт с клубом АХЛ.
34-летний российский нападающий подписал соглашение с фарм-клубом «Филадельфии» до конца сезона.
Ранее центрфорвард присоединился к «Лихай Вэлли», договорившись о пробном договоре.
«Я наслаждаюсь моментом, мне нравится обучать молодых ребят. Я передаю им свой опыт и делюсь знаниями. Мне очень нравится это делать», – сказал российский хоккеист.
Анисимов набрал 4 (3+1) очка при полезности «плюс 2» в 6 матчах регулярного чемпионата АХЛ.
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