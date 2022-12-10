Анисимов подписал контракт с фарм-клубом «Филадельфии» до конца сезона. Он набрал 4 очка в 6 матчах АХЛ

Теги Филадельфия Артем Анисимов НХЛ АХЛ Лихай Вэлли Хоккей

Артем Анисимов подписал полноценный контракт с клубом АХЛ.

34-летний российский нападающий подписал соглашение с фарм-клубом «Филадельфии» до конца сезона.

Ранее центрфорвард присоединился к «Лихай Вэлли», договорившись о пробном договоре.

«Я наслаждаюсь моментом, мне нравится обучать молодых ребят. Я передаю им свой опыт и делюсь знаниями. Мне очень нравится это делать», – сказал российский хоккеист.

Анисимов набрал 4 (3+1) очка при полезности «плюс 2» в 6 матчах регулярного чемпионата АХЛ.

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