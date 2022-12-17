Анисимов сделал дубль в матче с «Провиденсом», забив 2-й гол в овертайме. У него 7+3 в 8 играх в АХЛ

сделал дубль в матче с « », забив 2-й гол в овертайме.

34-летний россиянин принес « » победу в матче регулярного чемпионата АХЛ со счетом 5:4 ОТ. Его признали первой звездой встречи.

В 8 матчах за фарм-клуб «Филадельфии» на счету нападающего стало 10 (7+3) очков.

При второй шайбе Анисимова одним из ассистентов выступил защитник . У него 3 (0+3) очка в 5 играх в сезоне .