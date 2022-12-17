Анисимов сделал дубль в матче с «Провиденсом», забив 2-й гол в овертайме. У него 7+3 в 8 играх в АХЛ
Артем Анисимов сделал дубль в матче с «Провиденсом», забив 2-й гол в овертайме.
34-летний россиянин принес «Лихай Вэлли» победу в матче регулярного чемпионата АХЛ со счетом 5:4 ОТ. Его признали первой звездой встречи.
В 8 матчах за фарм-клуб «Филадельфии» на счету нападающего стало 10 (7+3) очков.
При второй шайбе Анисимова одним из ассистентов выступил защитник Егор Замула. У него 3 (0+3) очка в 5 играх в сезоне АХЛ.
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