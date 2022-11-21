Алекс Грант перейдет в «Барыс». СКА поместил хоккеиста в список отказов

переходит в из .

33-летний защитник, которого питерский клуб поместил в список отказов, продолжит карьеру в команде из Казахстана, об этом сообщает «Спорт-Экспресс».

В текущем сезоне канадский хоккеист провел 16 матчей в Фонбет чемпионате и набрал 6 (1+5) очков при полезности «минус 3». Его среднее игровое время – 14:11.

Всего в КХЛ Грант сыграл 193 матча в регулярных чемпионатах и записал в свой актив 94 (30+64) балла за результативность. До перехода в СКА он выступал за «Йокерит».