СКА обменял Гранта в «Барыс» на денежную компенсацию

официально перешел в из СКА.

Питерский клуб объявил об обмене 33-летнего защитника в казахстанскую команду. получил денежную компенсацию.

Ранее СКА поместил Гранта в список отказов.

В текущем сезоне канадский хоккеист провел 16 матчей в Фонбет чемпионате КХЛ и набрал 6 (1+5) очков при полезности «минус 3». Его среднее игровое время – 14:11.

Всего в КХЛ Грант сыграл 193 матча в регулярных чемпионатах и записал в свой актив 94 (30+64) балла за результативность. До перехода в СКА он выступал за «Йокерит».