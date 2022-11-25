Гендиректор «Салавата»: «Грант хотел к нам, но СКА принял другое решение. Поэтому он перешел в «Барыс»

Теги Салават Юлаев СКА НХЛ КХЛ Барыс Алекс Грант Sports.ru - Казахстан Ринат Баширов Хоккей

Гендиректор «Салавата Юлаева» ответил на вопрос о возможном усилении команды.

– Будут ли трансферы у команды?

– Мы продолжаем работать над этим. У нас были сделки, которые сорвались. Это связано с НХЛ. Много травм было у игроков НХЛ, и три хоккеиста, которые хотели приехать, были вызваны в основной состав и не приехали. Есть еще один игрок, который может приехать.

Нам не удалось заключить контракт с Алексом Грантом. Мы очень его хотели. Как появились первые новости, что СКА выставляет его на драфт отказов, мы сразу связались с его представителями. Он хотел к нам, но СКА принял другое решение. Поэтому он перешел в «Барыс», – сказал Ринат Баширов в эфире программы «КХЛ ТВ» «На связи».

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