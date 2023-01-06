Гатиятулин о матче с «Автомобилистом»: «Будем доносить до ребят, что надо играть еще увереннее и надежнее, особенно концовки»

высказался после матча против « » (4:3 Б).

«Перед каждым матчем стоит задача победить, и здорово, что мы ее выполнили. Ребята – молодцы, хорошо провели первый, второй период. Правильно играли. Знали, что у соперника хорошее нападение и надо было исключить контратаки, что и получалось.

В третьем периоде играли по счету, но не было задачи только обороняться. Договорились в перерыве больше владеть шайбой и не прижиматься к своим воротам. Но в концовке принимали неверные решения и дали сопернику возможность вернуться в игру. На буллитах здорово сыграли, заработали два важных очка.

Третий камбэк «Автомобилиста»? Не скажу, что это закономерность. Сами допускаем невынужденные ошибки. Работа не прекращается, к каждому сопернику мы готовимся. Будем доносить до ребят, что надо играть еще увереннее и надежнее, особенно концовки матчей.

Тренерские ошибки в концовке? Всегда проигрывает тренер, выигрывает команда. Будем стараться в дальнейшем таких ошибок не допускать», – сказал главный тренер « ».