Заварухин о 8 поражениях подряд: «Не могу сказать, что «Автомобилист» проигрывал вчистую. У команды есть характер, она бьется до конца»

высказался после матча против « » (3:4 Б).

«Хороший первый период, имели неплохие шансы, повели 1:0. Второй момент неплохой был – попали в штангу. Была небрежность в средней зоне, получили удаление, и соперник нас за это наказал. Во втором периоде переигрывали по броскам, но пропустили две контратаки соперника и начали уступать в счете.

Хотел бы сказать спасибо ребятам за проявленный характер – сравняли счет в концовке. По буллитам уже который матч не можем выиграть. Будем больше работать над этим на тренировках.

Восьмое поражение подряд? Понятно, что игроки выходят немного скованными. Стараемся разгрузить ребят. Не могу сказать, что мы вчистую проигрывали матчи – по буллитам, в овертайме. Матчи с Омском неудачно сложились, остальные игры были равными.

Сейчас сказал спасибо в раздевалке за то, что у команды есть характер и она бьется до конца. Дай бог, что прорвет, что будут победы впереди», – сказал главный тренер «Автомобилиста».

«Автомобилист» проиграл 8-й матч подряд