Ротенберг поздравил с Рождеством: «Желаю всем мира в душе, добра, семейного счастья, спокойствия и особых рождественских чудес!»

Роман Ротенберг поздравил россиян с Рождеством.

«Поздравляю всех с Рождеством Христовым! Если в Новый год мы часто ходим в гости, то этот светлый и добрый праздник в России принято встречать в семейном кругу, вместе с самыми близкими людьми.

Мы с командой встречаем его на выезде, но никакого противоречия здесь нет. Наша команда – это одна большая дружная семья. Поэтому и Рождество мы все равно отметим в семейном кругу!

В этот день я желаю всем добра, семейного счастья, спокойствия, мира в душе и особых рождественских чудес!» – написал главный тренер СКА и первый вице-президент Федерации хоккея России.