Ротенберг поздравил с Рождеством: «Желаю всем мира в душе, добра, семейного счастья, спокойствия и особых рождественских чудес!»

Теги СКА ФХР КХЛ Роман Ротенберг религия Хоккей

Роман Ротенберг поздравил россиян с Рождеством.

«Поздравляю всех с Рождеством Христовым! Если в Новый год мы часто ходим в гости, то этот светлый и добрый праздник в России принято встречать в семейном кругу, вместе с самыми близкими людьми.

Мы с командой встречаем его на выезде, но никакого противоречия здесь нет. Наша команда – это одна большая дружная семья. Поэтому и Рождество мы все равно отметим в семейном кругу!

В этот день я желаю всем добра, семейного счастья, спокойствия, мира в душе и особых рождественских чудес!» – написал главный тренер СКА и первый вице-президент Федерации хоккея России.

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5 комментариев

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Антон Некрасов
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Исчезни пожалуйста Рома , ты мега неинтересен!
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MihuS
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СКА тоже поздравил, пятишкой в свои ворота
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Ми Ша
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А кто это? Православный патриарх?
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Bartez1986
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Как же хорошо Йозе знает русский язык
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chto s licom?
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иди поспи
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