Миронов стал лучшим ассистентом-защитником в истории «Динамо» в КХЛ

Теги Алексей Цветков КХЛ рекорды Вадим Шипачев Юусо Хиетанен Динамо Андрей Миронов Хоккей

Андрей Миронов стал лучшим ассистентом-защитником в истории «Динамо» в КХЛ.

28-летний игрок сделал передачу в матче Фонбет Чемпионата КХЛ против «Куньлуня» (3:2 Б).

Теперь на его счету 139 (36+103) очков в 542 играх в лиге с учетом плей-офф.

Миронов вышел на первое место по передачам среди защитников в истории «Динамо» в КХЛ, опередив Юусо Хиетанена (102).

Он также поднялся на пятую строчку в списке лучших ассистентов в истории клуба в лиге. Четвертое место занимает Алексей Цветков (112). Рекорд принадлежит Вадиму Шипачеву (210).

Материалы по теме

3 комментария

Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
antistar-Z
  • Пожаловаться
  • Скопировать текст
  • Скопировать ссылку
Ответ dudkinrs82
Какой то рекорд хиленький
Так он же не полузащитник. Для жесткого защитника, в КХЛовских реалиях, хорошая статистика у него.
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
dudkinrs82
  • Пожаловаться
  • Скопировать текст
  • Скопировать ссылку
Какой то рекорд хиленький
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Dinamik1
  • Пожаловаться
  • Скопировать текст
  • Скопировать ссылку
Поздровляем
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий