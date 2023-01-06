Миронов стал лучшим ассистентом-защитником в истории «Динамо» в КХЛ
Андрей Миронов стал лучшим ассистентом-защитником в истории «Динамо» в КХЛ.
28-летний игрок сделал передачу в матче Фонбет Чемпионата КХЛ против «Куньлуня» (3:2 Б).
Теперь на его счету 139 (36+103) очков в 542 играх в лиге с учетом плей-офф.
Миронов вышел на первое место по передачам среди защитников в истории «Динамо» в КХЛ, опередив Юусо Хиетанена (102).
Он также поднялся на пятую строчку в списке лучших ассистентов в истории клуба в лиге. Четвертое место занимает Алексей Цветков (112). Рекорд принадлежит Вадиму Шипачеву (210).
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