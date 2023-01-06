Никитин о 2:3 от «Металлурга»: «Дали фору в плане движения в начале матча, потом включились. Из позитива – при 0:3 вернулись в игру. Разберем ошибки, идем дальше»

Теги Металлург Мг Локомотив Игорь Никитин Максим Майоров КХЛ Иван Бочаров Хоккей

Игорь Никитин высказался после матча против «Металлурга» (2:3).

«Мы в начале игры дали фору в плане движения. Потом включились, но команда организованная, мастеровитая, умеет играть по счету и по ситуации. В этом кроется причина поражения. Из позитива – при 0:3 вернулись в игру. Разберем ошибки, идем дальше.

Майоров в заявке – это с прицелом на семейную историю? Иван Бочаров отнесся с уважением. Это знак уважения к Василию. Василий много сделал для «Металлурга», для российского хоккея. Хороший пример подрастающему поколению, преемственность – будем надеяться, что и его сын тоже достигнет высоких вершин. А Бочаров будет играть следующий матч, мы так и договаривались.

Мог ли Майоров выйти на минуту? Это был бы перебор здесь. Ребята пластаются, получают повреждения – это не шоу все-таки. Знак уважения был, но дать сыграть – это лишнее, считаю», – сказал главный тренер «Локомотива».

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2 комментария

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KRUG
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Странный вы человек, господин Никитин.
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Ярославец75
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На пару минут можно было и выпустить. Пока Вася в рамке был. Хоть на минуту и то уже была бы классная история.
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