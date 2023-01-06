Овечкин о Матче звезд НХЛ: «Я буду во Флориде и собираюсь там повеселиться. Всегда приятно быть выбранным»

заявил, что готов принять участие в Матче звезд НХЛ.

Матч звезд НХЛ в формате турнира «3 на 3» для сборных дивизионов пройдет во Флориде 4 февраля. Россиянин был включен в сборную Столичного дивизиона по решению отдела хоккейных операций лиги.

В последний раз капитан « » принимал участие в звездном уик-энде в 2018 году.

Он пропустил Матчи звезд в 2019, 2020 и 2022 годах (в последнем случае – из-за положительного теста на ковид), а в 2021 году мероприятие не проводилось в связи с пандемией.

«В прошлом году я заразился коронавирусом и не смог поехать в Вегас, к сожалению. Но на этот раз я буду во Флориде. Всегда приятно быть выбранным на Матч звезд.

Я собираюсь провести там время с лучшими игроками лиги, которых знаю, пообщаться с ними и повеселиться.

Когда [в 2007 году] я впервые попал на Матч звезд, это была еще одна сбывшаяся мечта, понимаете? Мне хотелось быть частью этого, почувствовать эту атмосферу.

Когда тебя выбирают, это особенный момент. Это означает, что лига ценит вас, болельщики ценят вас, и это приятно», – сказал Овечкин.

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