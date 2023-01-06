Овечкин против «Коламбуса»: 29-й гол в 41-м матче сезона, 2 броска и 4 хита за 18:08
Александр Овечкин забросил 29-ю шайбу в сезоне в матче против «Коламбуса».
Капитан «Вашингтона» установил окончательный счет в игре регулярного чемпионата НХЛ против «Блю Джекетс» (6:2).
В его активе 48 (29+19) очков в 41 матче сезона.
Сегодня Овечкин (18:08, 1:35 – в большинстве, «Кэпиталс» реализовали 2 попытки из 2) завершил матч с нейтральным показателем полезности.
У него 2 броска в створ и 4 силовых приема, статистика потерь и перехватов – 1:1.
https://records.nhl.com/records/skater-records/scoring-plateaus/most-50-or-more-goal-season