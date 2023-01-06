Овечкин против «Коламбуса»: 29-й гол в 41-м матче сезона, 2 броска и 4 хита за 18:08

Теги Вашингтон Коламбус Александр Овечкин НХЛ Хоккей

Александр Овечкин забросил 29-ю шайбу в сезоне в матче против «Коламбуса».

Капитан «Вашингтона» установил окончательный счет в игре регулярного чемпионата НХЛ против «Блю Джекетс» (6:2).

В его активе 48 (29+19) очков в 41 матче сезона. 

Сегодня Овечкин (18:08, 1:35 – в большинстве, «Кэпиталс» реализовали 2 попытки из 2) завершил матч с нейтральным показателем полезности.

У него 2 броска в створ и 4 силовых приема, статистика потерь и перехватов – 1:1. 

Овечкин забил 809-й гол в НХЛ. До Гретцки – 85 шайб

11 комментариев

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Вадим Скорин
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Ответ Rodgeras
Спасибо. А по 40 есть стата?
У Уэйна Гретцки и Александра Овечкина по 12 сезонов с 40 + шайбами. В этом сезоне есть (тьфу, тьфу, тьфу) есть все шансы выйти на единоличное первое место. 50 + у Уэна Гретцки, Майка Босси и Александра Овечкина по 9 сезонов, идёт на 10-й. Дай то Бог.
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Кино Музыка
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Мало было шансов сегодня. Тем дороже гол.
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Rodgeras
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Когда Саня забьёт 40+ он станет единоличным рекордсменом по сорокету плюс! Но и ещё сезончик с Гартнером придётся потерпеть по тридцаткам.
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Rodgeras
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Ответ Вадим Скорин
Забьёт в 17 раз (из которых 15 раз подряд) и оба этих рекорда будет делить с Майклом Гартнером. И если подряд уже не изменить, то стать единоличным рекордсменом по 30+ у Овечкина есть ещё 3 сезона. Но это все попутные рекорды по пути на вершину 895 +++.
Спасибо. А по 40 есть стата?
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Александр Балабанов
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Ответ Милош Теодосич
Да, просветите ребята пожалуйста. И про 50 шайб тоже.
Будет 50 в 10-й раз - будет единоличный рекорд.

https://records.nhl.com/records/skater-records/scoring-plateaus/most-50-or-more-goal-season
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Вадим Скорин
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Ответ Rodgeras
Спецы статисты. Скоро Ови 30 забьёт. Сколько раз за карьеру он забивал 30-ки? Рекордом пахнет?
Забьёт в 17 раз (из которых 15 раз подряд) и оба этих рекорда будет делить с Майклом Гартнером. И если подряд уже не изменить, то стать единоличным рекордсменом по 30+ у Овечкина есть ещё 3 сезона. Но это все попутные рекорды по пути на вершину 895 +++.
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Rodgeras
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Ответ Карпесов
рекорд слегка подмочил укороченным сезоном, когда до 30ки не добрался. а как было бы красиво 18 сезонов подряд со старта карьеры.
Знаю. Поэтому и спрашиваю. И всё таки
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Милош Теодосич
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Ответ Rodgeras
Спецы статисты. Скоро Ови 30 забьёт. Сколько раз за карьеру он забивал 30-ки? Рекордом пахнет?
Да, просветите ребята пожалуйста. И про 50 шайб тоже.
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Карпесов
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Ответ Rodgeras
Спецы статисты. Скоро Ови 30 забьёт. Сколько раз за карьеру он забивал 30-ки? Рекордом пахнет?
рекорд слегка подмочил укороченным сезоном, когда до 30ки не добрался. а как было бы красиво 18 сезонов подряд со старта карьеры.
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Gustavo Tiburzi
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В этом сезоне при очень хорошем раскладе можно и на 60 шайб нацелиться!
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Rodgeras
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Спецы статисты. Скоро Ови 30 забьёт. Сколько раз за карьеру он забивал 30-ки? Рекордом пахнет?
+3
-1
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