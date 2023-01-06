Овечкин против «Коламбуса»: 29-й гол в 41-м матче сезона, 2 броска и 4 хита за 18:08

забросил 29-ю шайбу в сезоне в матче против « ».

Капитан « » установил окончательный счет в игре регулярного чемпионата НХЛ против «Блю Джекетс» (6:2).

В его активе 48 (29+19) очков в 41 матче сезона.

Сегодня Овечкин (18:08, 1:35 – в большинстве, «Кэпиталс» реализовали 2 попытки из 2) завершил матч с нейтральным показателем полезности.

У него 2 броска в створ и 4 силовых приема, статистика потерь и перехватов – 1:1.

Овечкин забил 809-й гол в НХЛ. До Гретцки – 85 шайб