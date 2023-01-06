Овечкин вышел на чистое 2-е место по очкам в НХЛ среди игроков из Европы (1458), опередив Селянне. Ягр – 1-й с 1921 баллом
Александр Овечкин вышел на чистое 2-е место по очкам среди европейцев в истории НХЛ.
Капитан «Вашингтона» забросил 29-ю шайбу в сезоне в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Коламбусом» (6:2).
В 1315 играх в НХЛ на счету Овечкина стало 1458 (809+649) очков. Он вышел на чистое 16-е место среди лучших бомбардиров в истории лиги, опередив Теему Селянне, набравшего 1457 (684+773) очков в 1451 матче.
15-е место занимает Стэн Микита с 1467 (541+926) очками в 1396 матчах, 18-е – капитан «Питтсбурга» Сидни Кросби с 1454 (537+917) очками в 1146 играх.
Среди лучших европейских бомбардиров (учитывая игроков, подготовленных европейскими школами хоккея) в истории лиги впереди идет только Яромир Ягр (1921 очко в 1733 играх, 766+1155).
Вспомним Хоу.
Здоровье - сезонов так на 10!
Спасибо за это Мессии, Месси и Овечкину!