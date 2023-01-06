Овечкин вышел на чистое 2-е место по очкам в НХЛ среди игроков из Европы (1458), опередив Селянне. Ягр – 1-й с 1921 баллом

Теги рейтинги Вашингтон Яромир Ягр Сидни Кросби Александр Овечкин Теему Селянне НХЛ Стэн Микита Хоккей

Александр Овечкин вышел на чистое 2-е место по очкам среди европейцев в истории НХЛ.

Капитан «Вашингтона» забросил 29-ю шайбу в сезоне в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Коламбусом» (6:2).

В 1315 играх в НХЛ на счету Овечкина стало 1458 (809+649) очков. Он вышел на чистое 16-е место среди лучших бомбардиров в истории лиги, опередив Теему Селянне, набравшего 1457 (684+773) очков в 1451 матче. 

15-е место занимает Стэн Микита с 1467 (541+926) очками в 1396 матчах, 18-е – капитан «Питтсбурга» Сидни Кросби с 1454 (537+917) очками в 1146 играх. 

Среди лучших европейских бомбардиров (учитывая игроков, подготовленных европейскими школами хоккея) в истории лиги впереди идет только Яромир Ягр (1921 очко в 1733 играх, 766+1155). 

Овечкин забил 809-й гол в НХЛ. До Гретцки – 85 шайб

10 комментариев

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каток Третьяка
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Чтоб побить Ярдо, нужно не менее ещё 5 хороших сезонов.
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ni
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Ягра можно и догнать!
Вспомним Хоу.
Здоровье - сезонов так на 10!
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Анатолий Ярына
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Давай, Саня, вперёд!..Знай наших!..
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MUthebest
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Ответ ovcov8
Невозможно
Все от Овечкина зависит. Если захочет побить, так же как Ягр может до 45 попылить в нхл.
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Светлов
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Ови пожелал всем счастливого Рождества!
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Светлов
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Цвет настроения праздничный!
Спасибо за это Мессии, Месси и Овечкину!
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HOCKEYFAN13
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Шмурнов: игроки Европы - не показатель величия.
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ovcov8
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Ответ shapor
Этот рекорд побить будет сложновато
Невозможно
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Splin
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Яромира не достать
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shapor
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Этот рекорд побить будет сложновато
+5
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