Овечкин вышел на чистое 2-е место по очкам в НХЛ среди игроков из Европы (1458), опередив Селянне. Ягр – 1-й с 1921 баллом

вышел на чистое 2-е место по очкам среди европейцев в истории НХЛ.

Капитан « » забросил 29-ю шайбу в сезоне в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Коламбусом» (6:2).

В 1315 играх в НХЛ на счету Овечкина стало 1458 (809+649) очков. Он вышел на чистое 16-е место среди лучших бомбардиров в истории лиги, опередив , набравшего 1457 (684+773) очков в 1451 матче.

15-е место занимает с 1467 (541+926) очками в 1396 матчах, 18-е – капитан «Питтсбурга» с 1454 (537+917) очками в 1146 играх.

Среди лучших европейских бомбардиров (учитывая игроков, подготовленных европейскими школами хоккея) в истории лиги впереди идет только (1921 очко в 1733 играх, 766+1155).

Овечкин забил 809-й гол в НХЛ. До Гретцки – 85 шайб