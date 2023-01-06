Овечкин вышел на чистое 3-е место в гонке снайперов НХЛ с 29 голами. До Макдэвида – 4 шайбы

Теги рейтинги Баффало Бостон Вашингтон Ванкувер Эдмонтон Александр Овечкин НХЛ Коннор Макдэвид Бо Хорват Давид Пастрняк Тейдж Томпсон Хоккей

Александр Овечкин вышел на чистое 3-е место в гонке снайперов НХЛ.

Капитан «Вашингтона» забросил 29-ю шайбу в сезоне в своем 41-м матче – против «Коламбуса» (6:2). 

Россиянин опередил капитана «Ванкувера» Бо Хорвата (28 шайб в 38 матчах). На пятое место вышел Давид Пастрняк из «Бостона» (27 в 38). 

Лидирует в гонке снайперов капитан «Эдмонтона» Коннор Макдэвид (33 шайбы в 40 играх), на втором месте идет Тейдж Томпсон из «Баффало» (30 в 36). 

Овечкин забил 809-й гол в НХЛ. До Гретцки – 85 шайб

13 комментариев

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Serge Vendino
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Ответ MacAr4i
Таблетки забыл выпить? МакДэвид уже больше половины очков Овечкина набрал к 26🤡
Но сколько он будет ещё играть на таком уровне? Учитывая, что его главные качества - скорость и резкость, после 30 результативность может резко упасть
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ni
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Этот сезон треть Лиги сливает, особенно на Западе.
Так что гонка будет та ещё.
Но Ришара Саня сможет забрать.
МД придётся начать играть сзади как положено.
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Сергей Носков
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Ответ MacAr4i
Таблетки забыл выпить? МакДэвид уже больше половины очков Овечкина набрал к 26🤡
Большей частью за счёт передач.
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MacAr4i
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Ответ Teokrat
С такой "старостью", их с Кросбяном - никакой макдэвид не догонит, по итогам карьер..
Таблетки забыл выпить? МакДэвид уже больше половины очков Овечкина набрал к 26🤡
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Maxximus
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Ответ KSA1985
Вот вам и "дед-пердет". Он ещё всём покажет в свои 37
Он ещё в 40 всем покажет
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Светлов
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Поздравил всех с Рождеством!
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Светлов
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Цвет настроения праздничный!
Спасибо за это Мессии, Месси и Овечкину!
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HOCKEYFAN13
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Конор проводит феноменальный сезон, идет на 160 очков, 37 летний седой Овечкин опять настигает в гонке снайперов) просто машина)
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Teokrat
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С такой "старостью", их с Кросбяном - никакой макдэвид не догонит, по итогам карьер..
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ОттоДракула
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Дед еще и Ришара очередного зацепит
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KSA1985
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Вот вам и "дед-пердет". Он ещё всём покажет в свои 37
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ovcov8
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Ответ Nuteruoli
Обгонит, Макдэвид всё-таки не снайпер, возможно Томпсон конкуренцию составит.
Томпсон то когда стал снайпером? И Мака не обгонит. А вот чам овечкин в топ5 не будет в конце
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Nuteruoli
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Обгонит, Макдэвид всё-таки не снайпер, возможно Томпсон конкуренцию составит.
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