Овечкин вышел на чистое 3-е место в гонке снайперов НХЛ с 29 голами. До Макдэвида – 4 шайбы
Александр Овечкин вышел на чистое 3-е место в гонке снайперов НХЛ.
Капитан «Вашингтона» забросил 29-ю шайбу в сезоне в своем 41-м матче – против «Коламбуса» (6:2).
Россиянин опередил капитана «Ванкувера» Бо Хорвата (28 шайб в 38 матчах). На пятое место вышел Давид Пастрняк из «Бостона» (27 в 38).
Лидирует в гонке снайперов капитан «Эдмонтона» Коннор Макдэвид (33 шайбы в 40 играх), на втором месте идет Тейдж Томпсон из «Баффало» (30 в 36).
Так что гонка будет та ещё.
Но Ришара Саня сможет забрать.
МД придётся начать играть сзади как положено.
Спасибо за это Мессии, Месси и Овечкину!