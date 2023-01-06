Овечкин вышел на чистое 3-е место в гонке снайперов НХЛ с 29 голами. До Макдэвида – 4 шайбы

вышел на чистое 3-е место в гонке снайперов НХЛ.

Капитан « » забросил 29-ю шайбу в сезоне в своем 41-м матче – против «Коламбуса» (6:2).

Россиянин опередил капитана « » Бо Хорвата (28 шайб в 38 матчах). На пятое место вышел Давид Пастрняк из « » (27 в 38).

Лидирует в гонке снайперов капитан « » (33 шайбы в 40 играх), на втором месте идет Тейдж Томпсон из «Баффало» (30 в 36).

Овечкин забил 809-й гол в НХЛ. До Гретцки – 85 шайб