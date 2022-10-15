Ротенберг о 5:0 с «Витязем»: «СКА показал свою систему – железобетон в обороне и яркая атака. Сегодня сыграли как новорожденные – так и должно быть»

Главный тренер СКА Роман Ротенберг подвел итоги матча с .

Петербуржский клуб одержал победу со счетом 5:0 в матче регулярного сезона Фонбет чемпионата .

– Еще в Ярославле договорились с ребятами, что продолжим играть так, как это было в третьем периоде. Решили, что хватит заманивать соперников в первом и втором периодах. Пора переходить на новый уровень и проводить все 60 минут, как мы обычно играем в концовках.

Ребята – молодцы, отреагировали хорошо. Ответили за свои слова. Это шаг вперед для нас. Продолжаем работать – впереди важнейшая домашняя серия. Продолжим отрабатывать детали, оттачивать нашу систему, искать необходимые винтики. Сегодня здорово сыграли все спецбригады – это и сделало разницу. Забили «пять на пять», не пропустили в меньшинстве, реализовали большинство. В то же время, всегда есть ошибки – будем их исключать.

Сегодня получился матч, в котором мы показали свою систему – железобетон в обороне и яркая игра в атаке. Это радует. Но мы 10 минут порадуемся и продолжим работать. Отдельная благодарность болельщикам, которые приехали нас поддержать. Мы это ценим. Надеюсь, игра всем понравилась. Надеюсь, что детишки были рады. Подарили Саше Самонову тульский пряник. Думаю, сегодня был хоккейный праздник.

– У вас единственный праворукий форвард Зыков в большинстве играет под воротами, а не в левом круге вбрасывания. Почему?

– Если честно, мы пробовали Зыкова в левом круге вбрасывания. Но у нас идет розыгрыш, а он здорово закрывает вратаря. Зыков сделал это и сегодня, когда забивал Хайруллин – такая работа всей пятерки. Нам постоянно нужно искать новые варианты, потому что нас изучают, читают. Надо делать так, чтобы у нас не было слабых мест. Убирать ошибки, дырки в обороне.

Сегодня хорошо сыграли в большинстве. Это важно, потому что делает разницу. В Ярославле мы не забили в большинстве. Нужно было улучшить детали, над которыми работали вчера. Обсудили это с ребятами – они молодцы, что выполнили установку.

– Перед голом Гранта в большинстве он поменялся местами с Никишиным. Сделали это, чтобы запутать соперника, или решили разыграть другую комбинацию?

– Стоячие игроки в большинстве не работают – это несовременный подход. Нужны смена мест и движение. Любой хоккеист может оказаться на любом месте. Может, Грант и перед вратарем сыграет. Главная задача – бросить и закрыть голкипера.

Сегодня Шикин сыграл хорошо. В Ярославле не получилось, потому что мы недостаточно закрывали Исаева. Сделали его героем матча. Сами допустили такие ситуации – нужно было просто играть перед вратарем, выигрывать «пятак», не давать ему выкатиться из ворот. Сейчас голкиперы здорово выкатываются, сокращают угол броска. Эти детали надо улучшать.

– Бросилась в глаза легкость, с которой играла команда. Это связано с тем, что обнулили тяжелую серию с очками и ребята почувствовали прилив сил?

– Наша работа – всегда улучшать игру. Для нас всегда самый важный матч – следующий. Плюс была адаптация к большой поляне. В Балашихе, так же, как и в Ярославле, площадка 28 метров шириной, а в Петербурге – 26 метров. Эта адаптация где-то не получилась до конца. Хотя могу честно сказать, что по рисунку игры мы были намного лучше, чем в Ярославле – по тактике, по выполнению игрового задания. Разница именно в деталях. А соперники все равные, сильные.

«Витязь» – серьезная команда, играет на пределе. У них сильный тренерский штаб во главе с Буцаевым. Мы серьезно готовились в плане «физики», но надо поддерживать психологию, эмоциональный фон и улучшать детали.

Будем еще больше бросать, ответственнее относиться к реализации. Каждый момент – на вес золота. У нас в начале матча было четыре стопроцентных момента, которые мы не реализовали – будем работать. Сегодня сыграли как новорожденные – так и должно быть, – сказал Ротенберг.