Федоров про 2:0 с «Сочи»: «ЦСКА нужно работать над реализацией»

Теги ЦСКА Сергей Федоров КХЛ Антон Слепышев Сочи Матч ТВ Хоккей

Главный тренер ЦСКА Сергей Федоров недоволен реализацией моментов в матче с «Сочи».

Армейцы победили со счетом 2:0, при этом команда нанесла 50 бросков по чужим воротам.

«Почему не удалось сделать счет крупным при таком количестве моментов? Хороший вопрос! Думаю, ребята все делали правильно. Может быть, где‑то спешили, где‑то нужно было сыграть похитрее.

Моменты качественные были. Посмотрим, разберем. Нужно работать над реализацией, все тут начинается с тренировки. Слепышев? Он сыграл качественно, я рад его прогрессу», – сказал Федоров.

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7 комментариев

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Vagner01
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Я первый спросил !
А я второй! И что?
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Пилипенко Дмитрий
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Ответ Vagner01
А вы?
Я первый спросил !
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Vagner01
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Ответ Пилипенко Дмитрий
Кто вы ?
А вы?
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Пилипенко Дмитрий
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Начинаются понты, всухую выиграли, все не так
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Пилипенко Дмитрий
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Ответ Vagner01
Это так! Такие недоразумения мы должны уже во втором периоде закапывать и вести 5-0!
Кто вы ?
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-3
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вне блока
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Федоров прав, это беда ЦСКА с начала сезона, радует последнее время Шарыченков, становится на вратаря похож
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Vagner01
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Это так! Такие недоразумения мы должны уже во втором периоде закапывать и вести 5-0!
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