Федоров про 2:0 с «Сочи»: «ЦСКА нужно работать над реализацией»

Главный тренер ЦСКА Сергей Федоров недоволен реализацией моментов в матче с « ».

Армейцы победили со счетом 2:0, при этом команда нанесла 50 бросков по чужим воротам.

«Почему не удалось сделать счет крупным при таком количестве моментов? Хороший вопрос! Думаю, ребята все делали правильно. Может быть, где‑то спешили, где‑то нужно было сыграть похитрее.

Моменты качественные были. Посмотрим, разберем. Нужно работать над реализацией, все тут начинается с тренировки. Слепышев? Он сыграл качественно, я рад его прогрессу», – сказал Федоров.