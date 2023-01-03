Вудкрофт о 4:1 с «Амуром»: «Благодарю команду за старания. Мы принимали правильные решения в третьем периоде»

прокомментировал победу в матче против « » (4:1).

«Рад, что мы начали новый год как надо – с победы. Благодарю команду за старания после такого длительного перелета.

Что касается игры: начали в целом неплохо, но потом дали сопернику простор для маневров. Второй период «Амур» провел очень хорошо, атаковал, действовал агрессивно. Потом у нас был долгий разговор в раздевалке и мне понравилось, как команда отреагировала.

В третьем периоде мы заиграли как следует, создавали голевые моменты и реализовали их, принимали правильные решения.

Еще раз благодарю команду за такую игру, есть время порадоваться победе. Дальше будем готовиться к следующей игре», – сказал главный тренер минского « ».