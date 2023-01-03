Вудкрофт о 4:1 с «Амуром»: «Благодарю команду за старания. Мы принимали правильные решения в третьем периоде»
Крэйг Вудкрофт прокомментировал победу в матче против «Амура» (4:1).
«Рад, что мы начали новый год как надо – с победы. Благодарю команду за старания после такого длительного перелета.
Что касается игры: начали в целом неплохо, но потом дали сопернику простор для маневров. Второй период «Амур» провел очень хорошо, атаковал, действовал агрессивно. Потом у нас был долгий разговор в раздевалке и мне понравилось, как команда отреагировала.
В третьем периоде мы заиграли как следует, создавали голевые моменты и реализовали их, принимали правильные решения.
Еще раз благодарю команду за такую игру, есть время порадоваться победе. Дальше будем готовиться к следующей игре», – сказал главный тренер минского «Динамо».
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