Гришин после 2:3 от «Нефтехимика»: «Создаем моменты, а забить не можем. Где-то чуть мастерства не хватает, где-то – везения»

Игорь Гришин высказался после матча против «Нефтехимика» (2:3).

«Обе команды заточены на атаку. «Нефтехимик» быстрый, старается атаковать, мы стараемся атаковать. Обидно, что отыгравшись с 0:2, получили такой гол – отыграться уже не хватило времени.

Как смогли отыграться? Сделали небольшие перестановки в звеньях, стали чаще выпускать лидеров и тех, у кого игра спорилась, чтобы перехватить инициативу. Пытались дать ребятам позитивную энергетику на скамейке. У нас это давно заведено, что мы не расстраиваемся.

Почему после декабрьской паузы что-то разладилось в игре команды? Трудно сказать, мы ничего не меняли в тренировках, в настрое на игры. Получается, что создаем моменты, а забить не можем. Где-то чуть мастерства не хватает, где-то – везения. Это ведь тоже важно в хоккее.

Галимов вот бросил, оп – попал. А мы бросали-бросали, даже из более выгодных позиций, и не получалось. Обидно, что такая серия идет.

В предыдущих играх был крен на атаку, много ошибались в обороне. Но поработали над этим, сегодня в обороне сыграли интереснее, чем в матче с Минском. Зато забили меньше (усмехается). Заезженная фраза «будем работать» – так все говорят. Сплотимся – и нам удастся переломить эти неудачи», – сказал главный тренер «Спартака».

«Спартак» отыгрался с 0:2, но проиграл «Нефтехимику». Это 7-е поражение команды в 8 последних играх