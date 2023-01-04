Фетисов о возвращении России на турниры: «Есть надежда, что будет принято разумное решение. Неважно, в каком статусе, главное, чтобы была возможность»

Вячеслав Фетисов надеется, что россиян допустят к международным турнирам в 2023 году.

«Какая-то надежда, что будет принято разумное решение по возможности наших ребят соревноваться, есть. Неважно, в каком статусе, главное, чтобы была такая возможность.

Уровень внутренних соревнований – это непростая история. Мне непросто что-то говорить и советовать спортсменам, которые готовятся непонятно к чему.

Надо пожелать всем спортсменам и тренерам терпения, удачи. В плане тех же внутренних соревнований шикарным был турнир по фигурному катанию (чемпионат России в Красноярске 22-24 декабря – прим. Sports.ru) – праздник общемирового уровня», – сказал двукратный олимпийский чемпион и депутат Госдумы.

Напомним, национальные сборные России по хоккею были отстранены от турниров ИИХФ 2022 и 2023 года. У России также отобрали право на проведение МЧМ-2023 и ЧМ-2023.