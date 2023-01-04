Фетисов о возвращении России на турниры: «Есть надежда, что будет принято разумное решение. Неважно, в каком статусе, главное, чтобы была возможность»

Теги Сборная России по хоккею молодежная сборная России Вячеслав Фетисов Государственная дума Политика ТАСС Хоккей

Вячеслав Фетисов надеется, что россиян допустят к международным турнирам в 2023 году.

«Какая-то надежда, что будет принято разумное решение по возможности наших ребят соревноваться, есть. Неважно, в каком статусе, главное, чтобы была такая возможность.

Уровень внутренних соревнований – это непростая история. Мне непросто что-то говорить и советовать спортсменам, которые готовятся непонятно к чему.

Надо пожелать всем спортсменам и тренерам терпения, удачи. В плане тех же внутренних соревнований шикарным был турнир по фигурному катанию (чемпионат России в Красноярске 22-24 декабря – прим. Sports.ru) – праздник общемирового уровня», – сказал двукратный олимпийский чемпион и депутат Госдумы.

Напомним, национальные сборные России по хоккею были отстранены от турниров ИИХФ 2022 и 2023 года. У России также отобрали право на проведение МЧМ-2023 и ЧМ-2023.

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6 комментариев

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Kirill Lukonin
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Возможность прекращения войны и наступления мира? Как хотелось бы услышать это из уст прославленного хоккеиста…
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FALKEN1979
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Ответ Iuasamotu
Очень много российских ребят играет в НХЛ, разве это не достойный статус для российского хоккея? А касаемо невероятного, сногсшибательного, фееричного, непревзойденного чемпионата России по фигурному катанию о котором трещали местные агрессивные сороки, то он оказался пустышкой, примитивным региональным турниром, где падения превышали красоту, ради которой и был создан этот прекрасный вид спорта на коньках
Ты очень странный! Или слишком молод?
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FALKEN1979
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Ответ dosatuy
Что значит не важно какой статус? Это смешно.
Ну иди, этот статус получи! Там жду тебя, на передовой! Или ты не знаешь откуда это все взялось?
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Ole Gunor
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Странный дядя.
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dosatuy
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Что значит не важно какой статус? Это смешно.
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Iuasamotu
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Очень много российских ребят играет в НХЛ, разве это не достойный статус для российского хоккея? А касаемо невероятного, сногсшибательного, фееричного, непревзойденного чемпионата России по фигурному катанию о котором трещали местные агрессивные сороки, то он оказался пустышкой, примитивным региональным турниром, где падения превышали красоту, ради которой и был создан этот прекрасный вид спорта на коньках
0
-3
-3
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