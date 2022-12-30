«Северсталь» прервала 6-матчевую победную серию «Торпедо». Нижегородцы уступили в основное время впервые с 2 декабря

« » прервала победную серию « ».

Команда тренера обыграла нижегородский клуб (3:2) в матче Фонбет чемпионата .

Таким образом. череповчане прервали победную серию «Торпедо», которая в результате продлилась шесть игр.

Нижегородцы уступили в основное время впервые с 2 декабря.

На данный момент «Северсталь» занимает восьмое место в таблице Западной конференции, «Торпедо» – четвертое.