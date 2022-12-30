«Северсталь» прервала 6-матчевую победную серию «Торпедо». Нижегородцы уступили в основное время впервые с 2 декабря

Теги Северсталь Торпедо КХЛ Андрей Разин Хоккей

«Северсталь» прервала победную серию «Торпедо».

Команда тренера Андрея Разина обыграла нижегородский клуб (3:2) в матче Фонбет чемпионата КХЛ.

Таким образом. череповчане прервали победную серию «Торпедо», которая в результате продлилась шесть игр.

Нижегородцы уступили в основное время впервые с 2 декабря.

На данный момент «Северсталь» занимает восьмое место в таблице Западной конференции, «Торпедо» – четвертое.

2 комментария

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Матроскин52
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Сева нас перебегала… тяжело нам было третий матч на выезде… но в конце встрепенулись… не дожали… ничего, будем сильнее с каждым матчем! Верим в команду!
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Саня52
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На ничью в основное наиграли,но не зашло пару моментов. Видно,что подустали чуть на выезде. Разин конечно замотивировал своих на Торпедо. Ничего страшного,перевести дух за 3 дня и дальше в бой! Торпедо вперёд и не опускать руки! Всех с Наступающим!!!
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