Разин о 3:2: «Северсталь» хотела лишить «Торпедо» их козыря – хорошие контратаки, быстрый переход из обороны в атаку. Раньше не хватало чуть-чуть»

Главный тренер « » подвел итоги матча с « » (3:2).

«Третий раз играли с «Торпедо», раньше не хватало чуть-чуть. В этот раз хорошо отыграли, особенно первый и второй периоды. Третий – по заданию, немножко концовку смазали, нервы потрепали болельщикам, но это нормально для нашей команды в этом сезоне. Заслуженная победа.

Что подсмотрели в прошлых играх с «Торпедо»? Мы разбираем соперника, показываем ребятам его сильные стороны, у «Торпедо» это хорошие контратаки, быстрый переход из обороны в атаку. Главное – хотели лишить их этого козыря, подкорректировали оборону на возврате.

Вернулись в зону плей-офф? Борьба вся впереди. Лично на меня это не сильно давило, по игре мы нисколько не хуже. Просто нам немного не хватает концентрации. Паники не было и нет, игра у команды есть», – сказал .