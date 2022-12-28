Андрей Коваленко: «Чем больше будет клубов, как «Торпедо» и «Северсталь», тем быстрее станет развиваться российский хоккей»

считает, что такие клубы, как «Торпедо» и «Северсталь», способствуют развитию Фонбет чемпионата .

– Главное для вас событие последних туров в КХЛ?

– Очень рад за « ». Нижегородский клуб начал сезон на минималках, многие говорили, что ему не хватит ни качественных игроков, ни физики, но я верил в команду и в ее тренерский штаб.

К счастью, оказался прав. «Торпедо» ровно проводит сезон, в общем-то все хоккеисты показывают свой лучший хоккей, ни о каких спадах речи нет. Наоборот, на победной волне пошли переподписания контрактов, что игроки полностью заслужили. Плюс клуб сможет подняться над полом зарплат, что важно по регламенту.

– «Торпедо» диктует КХЛ новую моду?

– Да, оно доказывает, что любой клуб из второго эшелона может практически на равных бороться с традиционными лидерами за счет правильного построения команды и тренерской работы. Это большой плюс для Игоря Николаевича Ларионова и его помощников.

В прошлые годы таким путем шла «Северсталь» . Чем больше в КХЛ будет таких клубов, как Нижний Новгород или Череповец, тем более конкурентной станет лига и тем быстрее станет развиваться весь российский хоккей.

– Но «Северсталь» в этом сезона на спаде, да и «Торпедо», как считают некоторые специалисты, во второй половине чемпионата может затормозить...

– Посмотрим. Поначалу многие прогнозировали, что у «Торпедо» возникнут проблемы в октябре, потом перенесли их на позднюю осень, теперь, смотрю, уже на позднюю зиму. Очень сильно в этих прогнозах сомневаюсь.

Думаю, что и « » рано списывать со счетов. Там тоже крепкий тренерский штаб, который не раз сам себя вытаскивал из болота, – сказал олимпийский чемпион.