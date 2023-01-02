Финляндия выбыла в 1/4 финала МЧМ впервые с 2018 года. Команда Лямся на 58:55 пропустила решающий гол от Швеции, играя в большинстве
Сборная Финляндии вылетела в четвертьфинале МЧМ впервые за пять лет.
Финская команда проиграла сборной Швеции (2:3) в матче 1/4 финала молодежного чемпионата мира.
Финны пропустили решающую шайбу за 65 секунд до конца третьего периода. В этот момент команда играла в большинстве.
Таким образом, сборная Финляндии выбыла на стадии четвертьфинала МЧМ впервые с 2018 года. На этом турнире сборной руководил Томи Лямся, бывший главный тренер «Салавата Юлаева».
После турнира в 2018 году финны всегда проходили четвертьфинал и по итогу лишь один раз оставались без медалей, проиграв матч за третье место в 2020 году.
и с Канадой тогда тоже! Забей Канада буллит и привет!
2016, 2019, 2021, ВСЁ!
Ну и 2014
4 медали за 12 лет!
С Канадой сравняли за 48 секунд до конца, счёт стал 1:1
Из математики, 1 может быть больше 1???
МЧМ 2019, когда отскочили в четвертьфинале, после того, как канадцы буллит не забили...
в 2021 должны были также ещё в 1 4 вылетать! Игра ужас просто, канадцам просто сдали матч, но повезло отскочить как раз со шведами)) а про матч за бронзу я вообще молчу, там они чудом ушли от разгрома...
финны закономерно вылетели... Слабая бездарная безыдейная команда... залететь США 2:6 это сильно.
Ну а что, нет России, чего задницу рвать...