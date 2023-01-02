Финляндия выбыла в 1/4 финала МЧМ впервые с 2018 года. Команда Лямся на 58:55 пропустила решающий гол от Швеции, играя в большинстве

Теги Салават Юлаев молодежная сборная Швеции молодежная сборная Финляндии молодежный чемпионат мира Томи Лямся Хоккей

Сборная Финляндии вылетела в четвертьфинале МЧМ впервые за пять лет.

Финская команда проиграла сборной Швеции (2:3) в матче 1/4 финала молодежного чемпионата мира.

Финны пропустили решающую шайбу за 65 секунд до конца третьего периода. В этот момент команда играла в большинстве.

Таким образом, сборная Финляндии выбыла на стадии четвертьфинала МЧМ впервые с 2018 года. На этом турнире сборной руководил Томи Лямся, бывший главный тренер «Салавата Юлаева».

После турнира в 2018 году финны всегда проходили четвертьфинал и по итогу лишь один раз оставались без медалей, проиграв матч за третье место в 2020 году.

15 комментариев

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ViktorVega
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Ответ andrej shabanov
пересмотри игру, абсолютно равная игра, И ДА, ТАМ БЫЛ ОТСКОК и с Канадой тогда тоже! Забей Канада буллит и привет!
Ладно если тебе так легче, пусть будет так. Не люблю бессмысленные споры
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andrej shabanov
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Ответ ViktorVega
То есть победа в овертайме это всегда отскок?, мда .. добавить нечего)
пересмотри игру, абсолютно равная игра, И ДА, ТАМ БЫЛ ОТСКОК
и с Канадой тогда тоже! Забей Канада буллит и привет!
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ViktorVega
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Ответ andrej shabanov
напомни, где у них ВАЛ? 2016, 2019, 2021, ВСЁ! Ну и 2014 4 медали за 12 лет!
2022 ещё
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ViktorVega
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Ответ andrej shabanov
овертайм это В ПРИНЦИПЕ отскок! счёт был 3:3! С Канадой сравняли за 48 секунд до конца, счёт стал 1:1 Из математики, 1 может быть больше 1???
То есть победа в овертайме это всегда отскок?, мда .. добавить нечего)
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andrej shabanov
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Ответ ViktorVega
Не плохо так попки у хейтеров подгорели, у финнов мелалей и так навалом за последние годы, ничего страшного для них не случилось. Весной снова всех нагнут)
напомни, где у них ВАЛ?
2016, 2019, 2021, ВСЁ!
Ну и 2014
4 медали за 12 лет!
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andrej shabanov
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Ответ ViktorVega
Да да да везде отскоки 🤣
овертайм это В ПРИНЦИПЕ отскок! счёт был 3:3!
С Канадой сравняли за 48 секунд до конца, счёт стал 1:1

Из математики, 1 может быть больше 1???
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ViktorVega
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Ответ andrej shabanov
МЧМ 2016, когда они отскочили в финале... МЧМ 2019, когда отскочили в четвертьфинале, после того, как канадцы буллит не забили... в 2021 должны были также ещё в 1 4 вылетать! Игра ужас просто, канадцам просто сдали матч, но повезло отскочить как раз со шведами)) а про матч за бронзу я вообще молчу, там они чудом ушли от разгрома... финны закономерно вылетели... Слабая бездарная безыдейная команда... залететь США 2:6 это сильно. Ну а что, нет России, чего задницу рвать...
Да да да везде отскоки 🤣
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andrej shabanov
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МЧМ 2016, когда они отскочили в финале...
МЧМ 2019, когда отскочили в четвертьфинале, после того, как канадцы буллит не забили...
в 2021 должны были также ещё в 1 4 вылетать! Игра ужас просто, канадцам просто сдали матч, но повезло отскочить как раз со шведами)) а про матч за бронзу я вообще молчу, там они чудом ушли от разгрома...

финны закономерно вылетели... Слабая бездарная безыдейная команда... залететь США 2:6 это сильно.

Ну а что, нет России, чего задницу рвать...
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ViktorVega
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Не плохо так попки у хейтеров подгорели, у финнов мелалей и так навалом за последние годы, ничего страшного для них не случилось. Весной снова всех нагнут)
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dudkinrs82
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Рад за вылет суомов
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raspisanie77
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Бывает, проиграли не абы кому, ровне и извечным друзьям своим
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ne ravnodushen
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М-да, душили, душили....Почему не сфолил - загадка для меня.
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wisdom
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Сколько раз сами финики так отскакивали но теперь им пришла ответка:)
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wisdom
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Просто прекрасно:)
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Direct free kick
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Поделом. Судейская победа на МЧМ 2016 и шара в 2019 ещё долго будут им прилетать в виде вот таких голов
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