Финляндия выбыла в 1/4 финала МЧМ впервые с 2018 года. Команда Лямся на 58:55 пропустила решающий гол от Швеции, играя в большинстве

Сборная Финляндии вылетела в четвертьфинале впервые за пять лет.

Финская команда проиграла сборной Швеции (2:3) в матче 1/4 финала молодежного чемпионата мира.

Финны пропустили решающую шайбу за 65 секунд до конца третьего периода. В этот момент команда играла в большинстве.

Таким образом, сборная Финляндии выбыла на стадии четвертьфинала МЧМ впервые с 2018 года. На этом турнире сборной руководил , бывший главный тренер « ».

После турнира в 2018 году финны всегда проходили четвертьфинал и по итогу лишь один раз оставались без медалей, проиграв матч за третье место в 2020 году.