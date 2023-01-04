Тейдж Томпсон, Мэттью Ткачак и Барзэл – звезды дня в НХЛ

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Тейдж Томпсон, Мэттью Ткачак и Мэтью Барзэл – звезды дня в НХЛ.

Лига подвела итоги очередного игрового дня. 

Первая звезда – форвард «Баффало» Тейдж Томпсон с 4 (3+1) очками в матче с «Вашингтоном» (5:4 ОТ). Он вторым в сезоне достиг отметки 30 шайб. 

Вторая звезда – форвард «Флориды» Мэттью Ткачак с 4 (3+1) очками в матче с «Аризоной» (5:3). Он забросил первые 20 шайб после прихода в клуб в 36 матчах – быстрее был только Павел Буре. 

Третья звезда – форвард «Айлендерс» Мэтью Барзэл с 3 (1+2) очками в матче с «Ванкувером» (6:2). 

 

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