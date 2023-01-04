Тейдж Томпсон, Мэттью Ткачак и Барзэл – звезды дня в НХЛ

, Мэттью Ткачак и Мэтью Барзэл – звезды дня в .

Лига подвела итоги очередного игрового дня.

Первая звезда – форвард « » Тейдж Томпсон с 4 (3+1) очками в матче с «Вашингтоном» (5:4 ОТ). Он вторым в сезоне достиг отметки 30 шайб.

Вторая звезда – форвард «Флориды» с 4 (3+1) очками в матче с «Аризоной» (5:3). Он забросил первые 20 шайб после прихода в клуб в 36 матчах – быстрее был только Павел Буре.

Третья звезда – форвард « » с 3 (1+2) очками в матче с «Ванкувером» (6:2).