Мэттью Ткачак сделал 1-й хет-трик за «Флориду» в матче с «Аризоной». Только Буре быстрее забросил первые 20 шайб за клуб

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Мэттью Ткачак сделал 1-й хет-трик за «Флориду» в матче с «Аризоной».

Форвард был признан первой звездой матча регулярного чемпионата НХЛ между «Пантерс» и «Койотис» (5:3), всего набрав 4 (3+1) очка.

Хет-трик стал для него 3-м в рамках регулярок (еще один был в плей-офф). 

В 36 матчах сезона на счету Ткачака стало 47 (20+27) баллов. Только Павел Буре забросил первые 20 шайб за «Флориду» быстрее (считая не только новичков лиги) – за 20 игр. 

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