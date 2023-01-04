Тейдж Томпсон сделал хет-трик в матче с «Вашингтоном» и 2-м в сезоне НХЛ забросил 30 шайб.

Тейдж Томпсон сделал хет-трик в матче с «Вашингтоном» и 2-м в сезоне забросил 30 шайб.

25-летний форвард « » был признан первой звездой матча регулярного чемпионата с «Кэпиталс» (5:4 ОТ), набрав 4 (3+1) очка. Хет-трик стал для американца 4-м в лиге.

Всего в сезоне у него стало 55 (30+25) баллов в 36 играх.

Томпсон занимает 2-е место в гонке снайперов текущего сезона. Впереди только из «Эдмонтона» (33 шайбы в 39 играх).

Третье место делят капитан « » (28 шайб в 40 играх) и капитан «Ванкувера» Бо Хорват (28 шайб в 37 играх).