Тейдж Томпсон сделал хет-трик в матче с «Вашингтоном» и 2-м в сезоне НХЛ забросил 30 шайб

Теги рейтинги Баффало Вашингтон Александр Овечкин НХЛ Коннор Макдэвид Бо Хорват Тейдж Томпсон Хоккей

Тейдж Томпсон сделал хет-трик в матче с «Вашингтоном» и 2-м в сезоне НХЛ забросил 30 шайб.

25-летний форвард «Баффало» был признан первой звездой матча регулярного чемпионата с «Кэпиталс» (5:4 ОТ), набрав 4 (3+1) очка. Хет-трик стал для американца 4-м в лиге. 

Всего в сезоне у него стало 55 (30+25) баллов в 36 играх. 

Томпсон занимает 2-е место в гонке снайперов текущего сезона. Впереди только Коннор Макдэвид из «Эдмонтона» (33 шайбы в 39 играх).

Третье место делят капитан «Вашингтона» Александр Овечкин (28 шайб в 40 играх) и капитан «Ванкувера» Бо Хорват (28 шайб в 37 играх).

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4 комментария

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Все три шайбы над правым плечом вратаря. Совсем не делает Кемпер выводов.
Но это не умаляет заслуги Томпсона, конечно. Молодец, очень сильно прибавил. Если не ошибаюсь, самый прибавивший бомбардир на данный момент.
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Mikl_5555
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Просто плюнул в душу..)
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Кагов
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Томпсон опередил Ови, сделал Хет-трик. Если бы в овертайме забил Ови, а не Томпсон, был бы Хет-трик у Ови, и он бы был первой звездой, и догнал бы Томпсона по шайбам, по 29. А сейчас 30-28 в пользу Томпсона, он победил в личном рандеву. Но мы болеем за Ови! У него отличный ход! Теперь ждём ответку
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Из столицы Сибири С любовью
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Безумный тип, конечно)
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