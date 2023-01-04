Тейдж Томпсон сделал хет-трик в матче с «Вашингтоном» и 2-м в сезоне НХЛ забросил 30 шайб
Тейдж Томпсон сделал хет-трик в матче с «Вашингтоном» и 2-м в сезоне НХЛ забросил 30 шайб.
25-летний форвард «Баффало» был признан первой звездой матча регулярного чемпионата с «Кэпиталс» (5:4 ОТ), набрав 4 (3+1) очка. Хет-трик стал для американца 4-м в лиге.
Всего в сезоне у него стало 55 (30+25) баллов в 36 играх.
Томпсон занимает 2-е место в гонке снайперов текущего сезона. Впереди только Коннор Макдэвид из «Эдмонтона» (33 шайбы в 39 играх).
Третье место делят капитан «Вашингтона» Александр Овечкин (28 шайб в 40 играх) и капитан «Ванкувера» Бо Хорват (28 шайб в 37 играх).
Но это не умаляет заслуги Томпсона, конечно. Молодец, очень сильно прибавил. Если не ошибаюсь, самый прибавивший бомбардир на данный момент.