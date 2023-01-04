Овечкин забил 807-й и 808-й голы в НХЛ. До Гретцки – 86 шайб
Капитан «Вашингтона» Александр Овечкин сделал дубль в матче с «Баффало» (4:3, идет 3-й период).
Россиянин забил 807-й и 808-й голы в регулярных чемпионатах НХЛ и по-прежнему занимает второе место среди лучших снайперов в истории лиги. Впереди только Уэйн Гретцки (894).
Всего в 1314 играх за карьеру в НХЛ на счету Овечкина 1457 (808+649) очков.
В 40 матчах текущего сезона нападающий набрал 47 (28+19) баллов.
Поднял статистику голов до 0.615 за матч в карьере! (На старте сезона было 0.611)
Ну обязан Ови реализовывать момент и делать десятый, заключительный, полтинник в карьере.
Этот сезон:
Кросби 43 очка
Овечкин 47 очков
За всю карьеру:
Кросби 1452 очка
Овечкин 1457 очков