Овечкин забил 807-й и 808-й голы в НХЛ. До Гретцки – 86 шайб

Теги Вашингтон Александр Овечкин Уэйн Гретцки НХЛ Хоккей

Капитан «Вашингтона» Александр Овечкин сделал дубль в матче с «Баффало» (4:3, идет 3-й период).

Россиянин забил 807-й и 808-й голы в регулярных чемпионатах НХЛ и по-прежнему занимает второе место среди лучших снайперов в истории лиги. Впереди только Уэйн Гретцки (894).

Всего в 1314 играх за карьеру в НХЛ на счету Овечкина 1457 (808+649) очков.

В 40 матчах текущего сезона нападающий набрал 47 (28+19) баллов.

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18 комментариев

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Bartez1986
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Берут такие Шмурнов и Кукич с утра телефон в руки, открывают новости, а там...
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Владимир Кувшинов
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Саня уже третий в списке снайперов! Он старше всей десятки снайперов на десять лет как говорится без комментариев!!
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avex
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Есть второй. Нужен еще один, Саня! Победный.
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Геннадий Горбан
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В будущем в материалах по истории НХЛ будет известна,как лига где лучший бомбардир всегда был фанатом человека который развязал ядерную войну.
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HoratioH
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Ответ Терминатор///Айлбибекович
Как по заказу.Теперь удержать победный счет!!!
4:4
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Терминатор///Айлбибекович
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Ответ Терминатор///Айлбибекович
Ови забивать начал и у Вашиков игра пошла.Из безнадежного казалось бы сезона,теперь уже появились реальные возможности зацепиться за плей офф.Давай Ови победную.
Как по заказу.Теперь удержать победный счет!!!
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Владимир Кувшинов
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Ответ igoraks24_2003@mail.ru
Дубль! 808! Поднял статистику голов до 0.615 за матч в карьере! (На старте сезона было 0.611) Ну обязан Ови реализовывать момент и делать десятый, заключительный, полтинник в карьере.
Символично номер 8 и 808!!
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igoraks24_2003@mail.ru
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Дубль! 808!

Поднял статистику голов до 0.615 за матч в карьере! (На старте сезона было 0.611)

Ну обязан Ови реализовывать момент и делать десятый, заключительный, полтинник в карьере.
+7
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Julius Nwosu
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Лучший бросок в истории хоккея. Сильнейшая лига в мире, великолепные защитники и вратари и все прекрасно знают его манеру. Но остановить всё равно не могут. И человек из года в год, каждый сезон, среди лучших снайперов и даже в 37, даёт прикурить молодым.
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Терминатор///Айлбибекович
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Ови забивать начал и у Вашиков игра пошла.Из безнадежного казалось бы сезона,теперь уже появились реальные возможности зацепиться за плей офф.Давай Ови победную.
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igoraks24_2003@mail.ru
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Нужно в этом сезоне, однозначно, закрывать десятый полтинник!!!
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Новый Орлеан
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Ответ Osik92
Да уж стата конечно лютая у ови
Какая там молодость по счёту?
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Новый Орлеан
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Ответ Александр Силин
Жги Саня !!!
До самых душ хейтеров.
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Osik92
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Отрывается от кросбяна кто бы мог подумать
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igoraks24_2003@mail.ru
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Вашингтон очень хорош, чем черт не шутит, после возвращения целой обоймы игроков с лазарета, можно и пошуметь в последний раз в борьбе за чашку.
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Osik92
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Да уж стата конечно лютая у ови
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igoraks24_2003@mail.ru
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Овечкин VS Кросби

Этот сезон:
Кросби 43 очка
Овечкин 47 очков

За всю карьеру:
Кросби 1452 очка
Овечкин 1457 очков
+10
0
+10
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Александр Силин
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Жги Саня !!!
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