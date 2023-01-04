Овечкин забил 807-й и 808-й голы в НХЛ. До Гретцки – 86 шайб

Капитан « » сделал дубль в матче с «Баффало» (4:3, идет 3-й период).

Россиянин забил 807-й и 808-й голы в регулярных чемпионатах НХЛ и по-прежнему занимает второе место среди лучших снайперов в истории лиги. Впереди только (894).

Всего в 1314 играх за карьеру в на счету Овечкина 1457 (808+649) очков.

В 40 матчах текущего сезона нападающий набрал 47 (28+19) баллов.