Леонид Вайсфельд: «Результативность Овечкина могут лимитировать только серьезные травмы. Если их не будет, он все рекорды побьет»

Леонид Вайсфельд высказался о результативности .

Нападающий « » забил 804-й, 805-й и 806-й голы в лиге в ворота «Монреаля». Он занимает второе место среди лучших снайперов в истории . Впереди только (894).

– В декабре Овечкин забросил 800-ю шайбу в НХЛ, а затем обошел в гонке снайперов Хоу. Покорится ли Александру в новом году «высота» в 850 голов?

– Получается, что нужно 50 шайб за вторую половину этого чемпионата и начало следующего? Для Овечкина вполне реальная цифра. Результативность Александра могут лимитировать только серьезные травмы. Если их не будет, то он все эти рекорды побьет.

Сейчас же весь мир следит за его статистикой. Даже болельщики «Чикаго», когда Овечкин три шайбы забросил в их ворота, приветствовали его.

Когда Гретцки устанавливал свои рекорды в НХЛ, всем казалось, что они вечны. И вдруг появился человек, который может их превзойти. Конечно, все заинтересованы, чтобы это случилось. Другое дело, что сейчас и забивает столько, что вполне реально может в гонку включиться, – сказал бывший генменеджер клубов КХЛ.