Каменский о том, может ли Овечкин забросить 50 шайб: «В этом сезоне для Саши все реально»
Валерий Каменский высказался о хет-трике Александра Овечкина в ворота «Монреаля».
Нападающий «Вашингтона» забил 804-й, 805-й и 806-й голы в НХЛ. Он занимает второе место среди лучших снайперов в истории лиги. Впереди только Уэйн Гретцки (894).
«Александр сделал всем подарок на Новый год, мы, его болельщики, его поздравляем. Если он будет так забивать, то очень быстро догонит Уэйна Гретцки. Может ли он забросить 50 шайб за сезон? В этом сезоне для Саши все реально.
Думаю, единая цель, естественно, – Кубок Стэнли. Менеджмент клуба работает, наверняка будут какие-то трансферы. Команда оживает, начинает лучше играть, поэтому, конечно, это одна из ведущих команд лиги», – сказал олимпийский чемпион, обладатель Кубка Стэнли и трехкратный чемпион мира.
В текущем сезоне Овечкин провел 39 матчей и набрал 45 (26+19) очков.
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