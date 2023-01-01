Каменский о том, может ли Овечкин забросить 50 шайб: «В этом сезоне для Саши все реально»

высказался о хет-трике в ворота «Монреаля».

Нападающий « » забил 804-й, 805-й и 806-й голы в . Он занимает второе место среди лучших снайперов в истории лиги. Впереди только Уэйн Гретцки (894).

«Александр сделал всем подарок на Новый год, мы, его болельщики, его поздравляем. Если он будет так забивать, то очень быстро догонит . Может ли он забросить 50 шайб за сезон? В этом сезоне для Саши все реально.

Думаю, единая цель, естественно, – Кубок Стэнли. Менеджмент клуба работает, наверняка будут какие-то трансферы. Команда оживает, начинает лучше играть, поэтому, конечно, это одна из ведущих команд лиги», – сказал олимпийский чемпион, обладатель Кубка Стэнли и трехкратный чемпион мира.

В текущем сезоне Овечкин провел 39 матчей и набрал 45 (26+19) очков.