Ситников о поражении от «Авангарда»: «Ужасный матч «Автомобилиста», хочу попросить прощения у болельщиков. Все идет от невыполнения тренерского задания»

Теги Авангард Автомобилист КХЛ Валерий Ситников Хоккей

Валерий Ситников высказался после поражения от «Авангарда» со счетом 1:7.

«Провели ужасный матч сегодня. Сначала все было неплохо, а потом пошли ненужные ошибки, потери в своей зоне, перехваты. Не выполнили установку тренера, хочу попросить прощения у болельщиков за такую игру.

Набрал первое очко в сезоне, да, было немного радости, хоть и получилось случайно. Но это не скрасит эмоции от такого поражения.

Хочется уже победы, порадовать болельщиков и глотнуть воздуха победной раздевалки. Все идет от невыполнения тренерского задания, показываем перемудренный хоккей.

Лучше всего играть проще и выполнять установку тренера. У «Авангарда» мастеровитые игроки, а у нас много провалов, но это все идет от невыполнения установки.

Тяжеловато сейчас после 1:7, при своих трибунах так проиграли. Но мы должны собраться. Это наша работа», – сказал 20-летний защитник «Автомобилиста».

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