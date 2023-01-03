«Авангард» выиграл 7-й матч подряд, у «Автомобилиста» 7-е поражение кряду

«Авангард» в гостях разгромил «Автомобилист» (7:1).

Омичи продлили победную серию в Фонбет чемпионате до 7 матчей.

Команда Михаила Кравеца набрала 60 очков в 46 играх и занимает третье место на Востоке.

Екатеринбургская команда продлила серию поражений до 7 матчей.

Команда Николая Заварухина имеет 62 очка в 42 матчах и остается лидером на Востоке.

Дальше « » сыграет на выезде с «Трактором», а « » – с «Сибирью».