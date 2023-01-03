«Авангард» выиграл 7-й матч подряд, у «Автомобилиста» 7-е поражение кряду
«Авангард» в гостях разгромил «Автомобилист» (7:1).
Омичи продлили победную серию в Фонбет чемпионате КХЛ до 7 матчей.
Команда Михаила Кравеца набрала 60 очков в 46 играх и занимает третье место на Востоке.
Екатеринбургская команда продлила серию поражений до 7 матчей.
Команда Николая Заварухина имеет 62 очка в 42 матчах и остается лидером на Востоке.
Дальше «Автомобилист» сыграет на выезде с «Трактором», а «Авангард» – с «Сибирью».
У автомобилиста ментальные проблемы, комплекс провинциала какой то.
Денег куры не клюют, народу на 5 хороших троек (почти как у динамо в сезоне 2004-2005гг), а как дело ближе к плей-офф и сам плей-офф так сливаются сразу же, этот сезон скорее всего так же будет.
Игра пропала напрочь, вратари не выручают.