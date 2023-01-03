«Авангард» выиграл 7-й матч подряд, у «Автомобилиста» 7-е поражение кряду

Теги Авангард Автомобилист Николай Заварухин КХЛ Михаил Кравец Хоккей

«Авангард» в гостях разгромил «Автомобилист» (7:1).

Омичи продлили победную серию в Фонбет чемпионате КХЛ до 7 матчей.

Команда Михаила Кравеца набрала 60 очков в 46 играх и занимает третье место на Востоке.

Екатеринбургская команда продлила серию поражений до 7 матчей.

Команда Николая Заварухина имеет 62 очка в 42 матчах и остается лидером на Востоке.

Дальше «Автомобилист» сыграет на выезде с «Трактором», а «Авангард» – с «Сибирью».

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22 комментария

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Владимир Абрамов
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Хороший «Автомобилист» задел по очкам сделал, после такой серии проигрыша ещё на первом месте сидит. А могли бы со «СКА» за лидерство бороться, выиграй эти матчи.
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dem
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Раскатали авто в одну калитку!
У автомобилиста ментальные проблемы, комплекс провинциала какой то.
Денег куры не клюют, народу на 5 хороших троек (почти как у динамо в сезоне 2004-2005гг), а как дело ближе к плей-офф и сам плей-офф так сливаются сразу же, этот сезон скорее всего так же будет.
Игра пропала напрочь, вратари не выручают.
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Иван Голинько
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Ответ ALEKS66
У авто вообще характер есть? Как что то не так идет-сразу разваливаются. В плей-офф с такими соплями делать нечего.
Мы тоже про плей-офф думаем, что ваш, что наш, опыта нет...
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Кирилл Шарапов
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Магнитка и Авто играют в какую-то собственную игру, где категорически нельзя занимать 1 место в конференции
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Юрец55
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А точно у Авто 42 игры?
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Бро Пороховой
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То есть получается Кравец норм тренер или что
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Angryslon
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Ответ Rodgeras
А ещё в ноябре была отрицательная разница забитых/пропущенных и забивали с трудом в равных составах.
А ещё не так давно колличество набранных очков было практически равно колличеству сыгранных матчей.
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kutavlik
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Авангард просто рвет Авто второй раз подряд!!! Да и вообще 28 шайб за 7 игр - это очень круто!!!! Всего при 8 пропущенных!!!
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Игорь Климов
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Авангард с победой, молодцы!
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Ыжык
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Ответ Rodgeras
Тренер умный. Вряд ли.
Да я то не спорю. Просто опыта игры в по у него не так много, и тактика не такая, которая в последнее время кубки приносит. В общем к по поглядим. А пока смотреть за игрой команды одно удовольствие, особенно после мучений в начале сезона.
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Ястреб
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Что происходит?)👍💪🙏
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Огюст
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Я вот думаю ,а если бы Рябыкина из Авангарда убрали раньше на месяц хотя бы ,сейчас бы были лидерами Востока ! Молодцы - Новый год так же начали с победы !
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Ivan Giss
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Ответ Rodgeras
Тренер умный. Вряд ли.
Ещё раз повторюсь: Авангард в победный сезон играл так же. Начало просрал, середину вытянул, ну а потом…
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ALEKS66
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У авто вообще характер есть? Как что то не так идет-сразу разваливаются. В плей-офф с такими соплями делать нечего.
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Большое сердце Неймара
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Шикарная серия наших ребят. Скоро будут лидерами на востоке
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Rodgeras
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Ответ cry
Авангард сегодня ещё на 2 место вышел по забитым шайбам в лиге после СКА.
А ещё в ноябре была отрицательная разница забитых/пропущенных и забивали с трудом в равных составах.
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Rodgeras
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Ответ Ыжык
Есть подозрения что в по будет совсем другая игра. Но до по можно просто радоваться победам и красивой игре.
Тренер умный. Вряд ли.
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Angryslon
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Всех болельщиков Авангарда с красивейшей победой в первой игре нового года! Ну и соответственно всех с Новым годом!
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Ыжык
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Есть подозрения что в по будет совсем другая игра. Но до по можно просто радоваться победам и красивой игре.
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Олег Витковский
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Ну что соседи, надо на посошок продуть Трактору и хорош, надо просыпаться!
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cry
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Авангард сегодня ещё на 2 место вышел по забитым шайбам в лиге после СКА.
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Ap6y3
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Авангард стремительно летит на первое место в конференции. Кто бы мог подумать о таком в сентябре?
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