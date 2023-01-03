Заварухин после 1:7 от «Авангарда»: «Автомобилисту» не хватает командной цепкости, детские ошибки. В раздевалке был мужской разговор»

Теги Авангард Автомобилист Николай Заварухин КХЛ Хоккей

Николай Заварухин объяснил поражение от «Авангарда» со счетом 1:7.

Это поражение стало седьмым подряд для команды из Екатеринбурга.

«Соперник наказал нас за наши ошибки. У «Авангарда» хорошее первое звено. Там детские ошибки: невывод шайбы из зоны, диагональный пас. Потом пытались пойти в атаку, но пропустили эти контратаки.

Что с обороной? Пропускаем много голов, не хватает командной цепкости. Спокойствие удается сохранять, потому что команда пока идет вверху таблицы, и есть время переломить ситуацию, исправить ошибки. В этой серии поражений были у нас хорошие игры: в Астане, в Уфе, в Новосибирске. Но отсутствие побед, конечно, давит на ребят, где-то психологический момент есть.

Моральное состояние команды? Неприятно всем проигрывать, но нам нужно начать играть от простоты, и тогда придут победы. Мы сейчас поговорили с ребятами в раздевалке, был мужской разговор. Надеюсь, он даст плоды», – сказал главный тренер «Автомобилиста».

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4 комментария

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Ответ Мандалай
1:12 от Омска за 2 очные игры... Ч/з 5 дней опять в Омск лететь... Болелы Авто, крепитесь!
Счет будет по нарастающей?8 шайб получит Авто?
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Игорь Климов
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Видимо, у Автомобилиста наступил спад, а Авангард сейчас наоборот набирает обороты.
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Артем Злоказов
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Позорный разгром. Команда диградирует с каждой игрой все больше и больше.
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Мандалай
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1:12 от Омска за 2 очные игры... Ч/з 5 дней опять в Омск лететь... Болелы Авто, крепитесь!
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