Третьяк о российском хоккее: «Беспокоиться не стоит. У нас хорошая школа, молодежь, около 700 катков по стране. Проект «Красная машина» дает плоды»
Владислав Третьяк считает, что беспокоиться за состояние хоккея в России не стоит.
«Прошлый год выдался для российского хоккея сложным, потому что мы не играем на международных турнирах. Конечно, мы надеемся, что все исправится, но это сложно.
У нас неплохой чемпионат, интересный, равный, все бьются за плей-офф Континентальной хоккейной лиги. Мы сейчас много внимания уделяем развитию хоккея внутри страны, это диктуют обстоятельства.
Беспокоиться за состояние хоккея не стоит. У нас хорошая школа, молодежь, около 700 катков по стране. Проект «Красная машина» везде дает плоды, от Камчатки до Калининграда мы проводим семинары.
Поэтому у нас будут молодые игроки, тем более из-за нового лимита на легионеров за эти два года освободится 40 мест в КХЛ. У нас есть возможности для роста молодых звездочек», – сказал президент Федерации хоккея России.
достать не сложно (в крупных городах), все новинки можно найти
в целом, отечественное производство в зачаточном состоянии (Vitokin, Prime, Эфси), есть неплохие модели коньков - фабрика V76 (Ярославль), есть хороший вратарский экип - Miklin, но он только ПРО уровня и на заказ, по клюшкам есть Заряд, неплохие, но и ценник у них недешевый тоже
на Ибей выгодно тариться, если знаешь конкретно какая модель нужна и размер, но сейчас там только через посредников можно покупать
С МЧМ ситуация та же самая. Лучшие выступления пришлись на рубеж веков: 1999-2003 годы. Тогда выиграли 3 золота, за следующие 20 лет - только один раз в том самом Баффало. Да и та победа уже была так давно, что скоро ее участники будут карьеру заканчивать.
А что с рос аналогами? Есть качественные компании? Конкуренция?
Вопрос к знатокам, куда пропали 90 катков за два года?