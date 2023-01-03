Третьяк о российском хоккее: «Беспокоиться не стоит. У нас хорошая школа, молодежь, около 700 катков по стране. Проект «Красная машина» дает плоды»

Теги ФХР Владислав Третьяк КХЛ лимит на легионеров Р-Спорт Хоккей

Владислав Третьяк считает, что беспокоиться за состояние хоккея в России не стоит.

«Прошлый год выдался для российского хоккея сложным, потому что мы не играем на международных турнирах. Конечно, мы надеемся, что все исправится, но это сложно.

У нас неплохой чемпионат, интересный, равный, все бьются за плей-офф Континентальной хоккейной лиги. Мы сейчас много внимания уделяем развитию хоккея внутри страны, это диктуют обстоятельства.

Беспокоиться за состояние хоккея не стоит. У нас хорошая школа, молодежь, около 700 катков по стране. Проект «Красная машина» везде дает плоды, от Камчатки до Калининграда мы проводим семинары.

Поэтому у нас будут молодые игроки, тем более из-за нового лимита на легионеров за эти два года освободится 40 мест в КХЛ. У нас есть возможности для роста молодых звездочек», – сказал президент Федерации хоккея России.

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24 комментария

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Ответ Заборостроитель
21 год - ...Но по сравнению с показателями, например, десятилетней давности – тогда было 140 катков, сегодня – 790», — сказал один из лучших голкиперов в истории хоккея. Вопрос к знатокам, куда пропали 90 катков за два года?
Они утонули. В смысле растаяли
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Иван Иванов
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Беспокоиться ему не о чем. Он банально не доживёт до момента возвращения РФ в турниры.
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Группа в полосатых купальниках
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Хоккей самый каловый и дорогостоящий никому не нужный вид спорта, лучше бы просто распустили его и все.
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ALEKS66
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Мы беспокоимся что вот такие люди как ты все еще у руля нашего хоккея.
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Ko Vi
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Ответ rb
Вопрос знатокам, правда что сейчас экип подорожал сильно и достать его стало сложнее? Я про импорт. А что с рос аналогами? Есть качественные компании? Конкуренция?
подорожал прилично, был по весне - лету сильный всплеск до неадекватного уровня, потом чуток откатило, но всё равно дорого
достать не сложно (в крупных городах), все новинки можно найти
в целом, отечественное производство в зачаточном состоянии (Vitokin, Prime, Эфси), есть неплохие модели коньков - фабрика V76 (Ярославль), есть хороший вратарский экип - Miklin, но он только ПРО уровня и на заказ, по клюшкам есть Заряд, неплохие, но и ценник у них недешевый тоже
на Ибей выгодно тариться, если знаешь конкретно какая модель нужна и размер, но сейчас там только через посредников можно покупать
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vdvbill.e1.ru
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Ответ Melnikov1968
Немного статистики с ЧМ и ОИ, начиная с 2000 года. 1.Канада 6-3; 2.Россия 4-1; 3. Швеция 4-1; 4. Финляндия 3-1; 5. Чехия 4; 6. Словакия 1. А стоит беспокоиться или нет, каждый решает сам.
Всё уже давно решено, всех нас поймали на волшебный....
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Sergey Yevseev
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Линия тренда развития российского хоккея - самое успешное выступление на ОИ в эпоху сильнейших составов было на самом первом турнире - в 1998 году в Нагано проиграли в финале в равной игре. В 2002 году был упорный полуфинал с США. В 2006 году тоже был полуфинал, но уже с другим оттенком - вынос от финнов без единого шанса. В 2010 был Ванкувер, вылет уже в 1/4 финала от канадцев. Тот же четвертьфинал в Сочи и унижение от финнов.
С МЧМ ситуация та же самая. Лучшие выступления пришлись на рубеж веков: 1999-2003 годы. Тогда выиграли 3 золота, за следующие 20 лет - только один раз в том самом Баффало. Да и та победа уже была так давно, что скоро ее участники будут карьеру заканчивать.
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Marienburg
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Ответ rb
Вопрос знатокам, правда что сейчас экип подорожал сильно и достать его стало сложнее? Я про импорт. А что с рос аналогами? Есть качественные компании? Конкуренция?
Как раз 31 декабря традиционно отмечали НГ в бане с друзьями, в том числе продавцом экипировки, он просветил. И подорожала, и достать сложнее, всё улетает в момент. Аналогов куда больше из Китая, чем родных, соответствующего качества. Пока были открыты границы, выручали прибалтийские соседи, в Эстонии почти все магазины "подмели"
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Ajvengo
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после каждого профуканного международного турнира он, помнится, прямо противоположное пел.
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Кавабунга Шреддоголовый
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Главное, что про катки упомянул. Все нормально, все в порядке
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Белый офицер
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Ответ Заборостроитель
21 год - ...Но по сравнению с показателями, например, десятилетней давности – тогда было 140 катков, сегодня – 790», — сказал один из лучших голкиперов в истории хоккея. Вопрос к знатокам, куда пропали 90 катков за два года?
Может в казармы переделали.
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Белый офицер
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Пока нигде не участвуем, то действительно беспокоится не стоит.
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rb
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Вопрос знатокам, правда что сейчас экип подорожал сильно и достать его стало сложнее? Я про импорт.
А что с рос аналогами? Есть качественные компании? Конкуренция?
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Roman Schmidt
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Ма₽а3матик заслуженный,с медалькой..позор
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Волк16
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Третьяк совсем плохой стал, дичь несёт постоянно
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Заборостроитель
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21 год - ...Но по сравнению с показателями, например, десятилетней давности – тогда было 140 катков, сегодня – 790», — сказал один из лучших голкиперов в истории хоккея.

Вопрос к знатокам, куда пропали 90 катков за два года?
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oberkorn
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Деменцтя и катокофрения
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Джесси Пинкман
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У этого персонажа ничего не меняется. Постоянно выдающуюся работу проводит.
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Melnikov1968
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Немного статистики с ЧМ и ОИ, начиная с 2000 года. 1.Канада 6-3; 2.Россия 4-1; 3. Швеция 4-1; 4. Финляндия 3-1; 5. Чехия 4; 6. Словакия 1. А стоит беспокоиться или нет, каждый решает сам.
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Дима Котельников
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А где плоды???
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Александр Кузьмин
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В палату его, к Наполеону
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ros80
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анегдодт: Дед, плоды дерева "Красная машина" есть можно? Можно, только отравишься...
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Док163
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Пхахахахаххахаха совки совсем обезум ели!!!!
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Валентина Николаевна
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Про катки сказал? Ух, теперь я спокойна
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