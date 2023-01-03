Третьяк о российском хоккее: «Беспокоиться не стоит. У нас хорошая школа, молодежь, около 700 катков по стране. Проект «Красная машина» дает плоды»

считает, что беспокоиться за состояние хоккея в России не стоит.

«Прошлый год выдался для российского хоккея сложным, потому что мы не играем на международных турнирах. Конечно, мы надеемся, что все исправится, но это сложно.

У нас неплохой чемпионат, интересный, равный, все бьются за плей-офф Континентальной хоккейной лиги. Мы сейчас много внимания уделяем развитию хоккея внутри страны, это диктуют обстоятельства.

Беспокоиться за состояние хоккея не стоит. У нас хорошая школа, молодежь, около 700 катков по стране. Проект «Красная машина» везде дает плоды, от Камчатки до Калининграда мы проводим семинары.

Поэтому у нас будут молодые игроки, тем более из-за нового лимита на легионеров за эти два года освободится 40 мест в . У нас есть возможности для роста молодых звездочек», – сказал президент Федерации хоккея России.