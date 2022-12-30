Владислав Третьяк: «Когда я по поручению Путина стал президентом ФХР, думал о развитии хоккея в России. Участие в международных соревнованиях – самое желанное ожидание от 2023 года»
Владислав Третьяк поделился ожиданиями от 2023 года.
«Я живу хоккеем, всегда жил только им. Когда я играл и когда стал президентом ФХР по поручению Владимира Владимировича Путина, я думал только о хоккее и о его развитии в нашей стране.
Поэтому у меня новогоднее желание может быть только одно – чтобы наша молодежь, женские и мужские команды, олимпийская сборная по хоккею участвовали в международных соревнованиях.
Это мое самое желанное ожидание от следующего года», – сказал президент Федерации хоккея России.
В мае Третьяк был единогласно переизбран на пост президента ФХР на четыре года. Он возглавляет федерацию с 2006 года.
Турниры сборных в хоккее помирают не один год, пора уже смириться и помочь процессу.
Комсомола , затем парткома сборной....
Далее везде
От гаранта конституции
Федеральный закон от 19.05.1995 N 82-ФЗ (ред. от 05.12.2022) "Об общественных объединениях"
Статья 17. Государство и общественные объединения
Вмешательство органов государственной власти и их должностных лиц в деятельность общественных объединений недопустимо.
А Третьяк редкостный лизаблюд , впрочем ничего
Нового я для себя не открыл
Это не значит, что он здоров
Просто новая форма склероза
А без этого реверанса ну никак нельзя было обойтись?
Удивляться нечему, в России всë делается только по поручению президента - ремонтируется мостик через безымянный ручей, подключают тепло после аварии котельной, закрывают незаконно открытый ларëк и т. д.