Владислав Третьяк: «Когда я по поручению Путина стал президентом ФХР, думал о развитии хоккея в России. Участие в международных соревнованиях – самое желанное ожидание от 2023 года»

Теги ФХР Сборная России по хоккею Владислав Третьяк Владимир Путин КХЛ Политика Хоккей

Владислав Третьяк поделился ожиданиями от 2023 года.

«Я живу хоккеем, всегда жил только им. Когда я играл и когда стал президентом ФХР по поручению Владимира Владимировича Путина, я думал только о хоккее и о его развитии в нашей стране.

Поэтому у меня новогоднее желание может быть только одно – чтобы наша молодежь, женские и мужские команды, олимпийская сборная по хоккею участвовали в международных соревнованиях.

Это мое самое желанное ожидание от следующего года», – сказал президент Федерации хоккея России.

В мае Третьяк был единогласно переизбран на пост президента ФХР на четыре года. Он возглавляет федерацию с 2006 года.

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25 комментариев

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goshforever
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Третьяк, проснись. Даже в Евродурь в 2023м ФХРию не позовут (и слава богу).

Турниры сборных в хоккее помирают не один год, пора уже смириться и помочь процессу.
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Homelender_666
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Ответ Atsuktuvas
Не срочно, а "гойда!"
😂
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Александр Рыбаков
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Дед мороз не приходи!
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Mukunku 64
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Ответ Clover
Вчера умер Пеле, а Третьяк умер, когда его назначили кое-куда по поручению кое-кого...
Он умер когда был назначен секретарем
Комсомола , затем парткома сборной....
Далее везде
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Ювенский Туринтус
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У пынедержца на всех постах такие же пыни-дедки поменьше, которые в каждом высказывании поминают священное имя гаранта как обязательный ритуал. Карикатурная версия совочка
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BlackJet
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и Третьяк думает, что в 2023, таки, что-то хорошее произойдет
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Atsuktuvas
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Ответ Homelender_666
Непутриотично, товарищ. Срочно на беседу с Охлобыстиным!
Не срочно, а "гойда!"
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Atsuktuvas
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Возьмите клюшку в руки, прийдите к Путину и организуйте участие в международных соревнованиях.
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Mukunku 64
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Глупо требовать соблюдения конституции и законов
От гаранта конституции
Федеральный закон от 19.05.1995 N 82-ФЗ (ред. от 05.12.2022) "Об общественных объединениях"
Статья 17. Государство и общественные объединения
Вмешательство органов государственной власти и их должностных лиц в деятельность общественных объединений недопустимо.
А Третьяк редкостный лизаблюд , впрочем ничего
Нового я для себя не открыл
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Мишаня Кашников
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Старички наши моросят
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Nikita Nikitin
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Молодёжку допингом накормил, Канаду обыграть не может и т.д. Давно пора в отставку.
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Григ77
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Лучший хоккейный вратарь всех времен и народов ... (((
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Гамарджоба Генацвале
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Ответ Красный чай
О ничего себе у нас "неожиданно" оказывается что президент назначает на спортивные должности) а как же любимая мантра про спорт вне политики.
ФИФА и УЕФА это скажи и КАС заодно, который до сих пор мотивировочное решение с марта месяца сочинить не может.
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krupin82
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Шёл бы ты....
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Clover
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Вчера умер Пеле, а Третьяк умер, когда его назначили кое-куда по поручению кое-кого...
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Mc′loud
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Все таки Владик тупой. Так слить президента)
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Data Architector
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Это на наезд на солнцеликого смахивает...) Когда начинал, "думал о развитии", теперь же (а страной руководит всё тот же Владимир Владимирович Путин) "самое желанное ожидание", чтоб хоть как-то...
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psa.1207
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Так вы участвуете. С Белоруссией.
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s_h_a_m_a_n
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Если дедушка забыл о таблетках
Это не значит, что он здоров
Просто новая форма склероза
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kritik777
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Ему плевать
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Homelender_666
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Ответ Красный чай
О ничего себе у нас "неожиданно" оказывается что президент назначает на спортивные должности) а как же любимая мантра про спорт вне политики.
Непутриотично, товарищ. Срочно на беседу с Охлобыстиным!
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Назар Игорь
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По поручению Путина...
А без этого реверанса ну никак нельзя было обойтись?
Удивляться нечему, в России всë делается только по поручению президента - ремонтируется мостик через безымянный ручей, подключают тепло после аварии котельной, закрывают незаконно открытый ларëк и т. д.
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Денис Забелин
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Был уважаемым челом в мире хоккея, стал говорящей провластной головой.
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fall_of_troy
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Стыдно смотреть как легенда спорта лижет гэбэшный сапог...
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Красный чай
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О ничего себе у нас "неожиданно" оказывается что президент назначает на спортивные должности) а как же любимая мантра про спорт вне политики.
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