Владислав Третьяк: «Когда я по поручению Путина стал президентом ФХР, думал о развитии хоккея в России. Участие в международных соревнованиях – самое желанное ожидание от 2023 года»

поделился ожиданиями от 2023 года.

«Я живу хоккеем, всегда жил только им. Когда я играл и когда стал президентом по поручению Владимира Владимировича Путина, я думал только о хоккее и о его развитии в нашей стране.

Поэтому у меня новогоднее желание может быть только одно – чтобы наша молодежь, женские и мужские команды, олимпийская сборная по хоккею участвовали в международных соревнованиях.

Это мое самое желанное ожидание от следующего года», – сказал президент Федерации хоккея России.

В мае Третьяк был единогласно переизбран на пост президента ФХР на четыре года. Он возглавляет федерацию с 2006 года.