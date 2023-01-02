Овечкин сфотографировался с мамами игроков «Монреаля» после победы 9:2

Овечкин встретился с мамами игроков «Монреаля» после матча.

После победы над «Канадиенс» (9:2) капитан « » пересекся с матерями игроков соперников, которые посетили столицу США в рамках поездки, организованной « ».

Женщины попросили Александра о фото, и форвард не отказал.

Фото: Hockey Le Magazine

🎄Хет-трик Овечкина в новогоднюю ночь: два – из офиса, один – после крутого прохода. Умеет отмечать праздники!