Овечкин сфотографировался с мамами игроков «Монреаля» после победы 9:2

Теги Монреаль Вашингтон Александр Овечкин НХЛ Хоккей

Овечкин встретился с мамами игроков «Монреаля» после матча.

После победы над «Канадиенс» (9:2) капитан «Вашингтона» пересекся с матерями игроков соперников, которые посетили столицу США в рамках поездки, организованной «Монреалем».

Женщины попросили Александра о фото, и форвард не отказал.

Фото: Hockey Le Magazine

🎄Хет-трик Овечкина в новогоднюю ночь: два – из офиса, один – после крутого прохода. Умеет отмечать праздники!

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23 комментария

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Вадим Сидоров
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Беленькая справа Санькина ровесница-)
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1983kashey
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Ну теперь имеет законное право просить игроков монтреаля передать мамке привет ))
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Кагов
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Конгресс тоже попросится зафоткатся с Ови, они нос по ветру держат, а Погоня Ови за рекордом Гретцки популярная тема на три года, кто не в теме может оказаться на обочине общественной активности.
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vlad_kuz
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обмануть можно всех, маму не обманешь!!!!!!!!!!!!!
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vlad_kuz
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А вот это КРУТО!! мам хоккеистов НЕ ОБМАНУТЬ!!!!!!!!!))))
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Полиграф Полиграфычъ
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Саня с ровеснтницами
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Кагов
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Монреаль молодая команда. Судя по молодым лицам их мам. А Ови брутальный!
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Александр Василич
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Ответ Чтозахочу Тоинебуду
Наверняка эти канадские маман даже не подозревают,что рядом с ними человек,который поддерживает режим из за котрого миллионы детей встретили НГ без света и в холоде.
за.......ли
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СССР цэ европа! - скакал?
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Интересно, какова реакция пап, после фото мам?
https://vk.com/video-66781196_167563560?ysclid=lcetiiuzhs666033956
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e1ther - e1ther
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Ждём-с, фотку со "знаменитым" конгрессом
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Чтозахочу Тоинебуду
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Наверняка эти канадские маман даже не подозревают,что рядом с ними человек,который поддерживает режим из за котрого миллионы детей встретили НГ без света и в холоде.
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gninnur esrever*
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Я твою маму фотографировал, как бы сообщает Алекс игрокам Монреаля
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Коэн Варвар
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Ответ skbor52@icloud.com
Круто же
В высшей степени!
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Профи66
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Классно! Это дань признания таланта Овечкина....Канада, живет хоккеем..!
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JGOAL
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Ответ skbor52@icloud.com
Круто же
а чем круто?
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Dedete
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что и требовалось доказать - весь хоккейный мир (даже канадский) за новый рекорд )
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Сергей Вольфрам
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Лучший!
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Олег Кузнецов
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Ответ genowayy
Тот самый сын маминой подруги
Наши мамы симпатичнее канадских.
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Габорик
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Мамы и батя :)
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AminO2
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Современный папа канадского хоккея
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Oleg Kolesnikov
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Меметично 😁
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genowayy
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Тот самый сын маминой подруги
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skbor52@icloud.com
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Круто же
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