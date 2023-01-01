Овечкин стал 1-й звездой декабря в НХЛ, Макдэвид – 2-й, Томпсон – 3-й

Теги рейтинги Баффало Вашингтон Эдмонтон Александр Овечкин НХЛ Коннор Макдэвид Тейдж Томпсон Хоккей

Александр Овечкин стал первой звездой декабря в НХЛ.

Лига подвела итоги месяца.

Первая звезда – форвард «Вашингтона» Александр Овечкин. В 15 матчах в рамках календарного месяца он набрал 22 (13+9) очка. 

24 декабря капитан «Кэпиталс» сделал дубль в матче с «Виннипегом», забросив 801-ю и 802-ю шайбы в регулярных чемпионатах. Он вышел на второе место среди лучших снайперов в истории лиги, опередив Горди Хоу (801). На данный момент на счету Овечкина 806 голов, впереди только Уэйн Гретцки (894). Нападающий «Вашингтона» набирал очки в 11 из 15 матчей месяца.

Вторая звезда – нападающий «Эдмонтона» Коннор Макдэвид. В 15 играх декабря он добавил в свой актив 31 (14+17) балл. Макдэвид набирал очки в 14 из 15 матчей месяца.

Третья звезда – форвард «Баффало» Тейдж Томпсон. Игрок набирал очки в 9 из 11 матчей месяца. Всего на этом отрезке он отметился 22 (13+9) баллами.

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24 комментария

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Валерий Охотин
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Ответ nick-basil
Трюдо, по слухам , собирается аннулировать ему канадскую визу. Это неприятный сюрприз
Мы все заплачем ....пускай Овечкин ему носки купит, может не аннулирует.
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Валерий Охотин
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Ответ Алексей Кузнецов
Вдумайтесь: в 37 лет показывать такой уровень хоккея, причем не во вред команде. "Вашингтон" в декабре выглядили хорошо и вернулись в зону плей-офф. Видимо Александр держит обещание перед владельцем клуба Леонсисом и делает всё возможное от себя.
Ты даже не представляешь , как тогда Горди Хоу играл в пятьдесят , а тут 37...ещё играть и играть .
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Splin
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Ответ Фанат Ференцвароша
Даже якобы "не умеющий бросать" и "бесполезный бегунок" МакДэвид забил больше голов, чем "элитный снайпер" Овечкин))) Про Тейджа Томпсона вообще только недавно услышал, и тот забил больше Овечкина. И теперь создаётся вопрос про объективность этих рейтингов
Посмотрим что они покажут в 37
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nick-basil
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Трюдо, по слухам , собирается аннулировать ему канадскую визу. Это неприятный сюрприз
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Фанат Ференцвароша
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Ответ Денис Забелин
Ну если ты только недавно услышал про Томпсона, то вопрос скорее к твоей осведомленности о хоккее, чем статусу Томпсона.
Ну услышал я про него в прошлом сезоне. Он тогда и начал более менее играть. Аж на одну шайбу больше забил, чем Брок Нелсон из Айлендерс. Если я не знал раньше игрока, который ни одного полного сезона не сыграл (до прошлого) и максимум 8 шайб за сезон забил, это говорит о моей некомпетентности?
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Антон
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Ответ forzen
Шмурнов - стать первой звездой декабря - вторичный показатель. Первичный это стать второй звездой декабря, потому, что у одного есть фото с Путиным, а у другого нет. Это самое главное в хоккее!
Не юродствуй. Это его сугубо личное мнение, и черт с ним. Я тоже не люблю путинтим, что не мешает понимать величие игрока. Зачем ты накидываешь.
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ольга
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Ответ forzen
Шмурнов - стать первой звездой декабря - вторичный показатель. Первичный это стать второй звездой декабря, потому, что у одного есть фото с Путиным, а у другого нет. Это самое главное в хоккее!
Ребята,ну может хватит шмурова в каждой новости про Овечкина упоминать
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Вадим Скорин
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Ответ Алексей Кузнецов
Поверь мне, как завсегдателю веток НХЛ это так. Вы ещё Эла Банди не видели.
Поверю, но это бред.
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Алексей Кузнецов
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Ответ Вадим Скорин
Комментарий удален модератором
Поверь мне, как завсегдателю веток НХЛ это так. Вы ещё Эла Банди не видели.
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Вадим Скорин
Ответ Алексей Кузнецов
Это знаменитый "фанат" Овечкина, а точнее "Фан Алании", знаменитый посетитель веток НХЛ, который получал заслуженные минусы за свои комментарии. И сейчас это делает в новой испостасии.
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Пилипенко Дмитрий
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Авечкин, больше голов не надо, надеюсь у тебя крепкие кресты
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Пилипенко Дмитрий
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Ответ Иван Павлов
Думаю, Ови и сам хочет ещё напоследок пошуметь в плей-офф. Если ребилда не будет (а его не будет), значит нужен последний танец от старой гвардии. Сейчас ещё вернутся Уилсон и Бэкс. Если Оши сможет не получать травмы хотя бы на протяжении двух недель, то у Вашингтона даже появится неплохая глубина в нападении. Проблема только в том, что по последней инфе Карлсон вылетел надолго.
Пошуметь где ты говоришь, в плей-офф ? 🤣🤣🤣 ты НХЛ то пару лет смотришь ?
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Денис Забелин
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Ответ Фанат Ференцвароша
Даже якобы "не умеющий бросать" и "бесполезный бегунок" МакДэвид забил больше голов, чем "элитный снайпер" Овечкин))) Про Тейджа Томпсона вообще только недавно услышал, и тот забил больше Овечкина. И теперь создаётся вопрос про объективность этих рейтингов
Ну если ты только недавно услышал про Томпсона, то вопрос скорее к твоей осведомленности о хоккее, чем статусу Томпсона.
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forzen
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Шмурнов - стать первой звездой декабря - вторичный показатель. Первичный это стать второй звездой декабря, потому, что у одного есть фото с Путиным, а у другого нет. Это самое главное в хоккее!
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Алексей Кузнецов
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Ответ Вадим Скорин
Если бы вы внимательно прочли статью, то обнаружили, что и Овечкин и Томпсон забили за декабрь 13 шайб каждый и сделали по 9 передач. Но вес голов Овечкина 800- й, 802 - й реально выше, даже чем 14 шайб Макдэвида.
Это знаменитый "фанат" Овечкина, а точнее "Фан Алании", знаменитый посетитель веток НХЛ, который получал заслуженные минусы за свои комментарии. И сейчас это делает в новой испостасии.
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Алексей Кузнецов
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Ответ Фанат Ференцвароша
Даже якобы "не умеющий бросать" и "бесполезный бегунок" МакДэвид забил больше голов, чем "элитный снайпер" Овечкин))) Про Тейджа Томпсона вообще только недавно услышал, и тот забил больше Овечкина. И теперь создаётся вопрос про объективность этих рейтингов
Так вот кто собутыльник Шмурнова, который рассказал ему про Александра.
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Вадим Скорин
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Ответ Фанат Ференцвароша
Даже якобы "не умеющий бросать" и "бесполезный бегунок" МакДэвид забил больше голов, чем "элитный снайпер" Овечкин))) Про Тейджа Томпсона вообще только недавно услышал, и тот забил больше Овечкина. И теперь создаётся вопрос про объективность этих рейтингов
Если бы вы внимательно прочли статью, то обнаружили, что и Овечкин и Томпсон забили за декабрь 13 шайб каждый и сделали по 9 передач. Но вес голов Овечкина 800- й, 802 - й реально выше, даже чем 14 шайб Макдэвида.
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Direct free kick
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Ответ Фанат Ференцвароша
Даже якобы "не умеющий бросать" и "бесполезный бегунок" МакДэвид забил больше голов, чем "элитный снайпер" Овечкин))) Про Тейджа Томпсона вообще только недавно услышал, и тот забил больше Овечкина. И теперь создаётся вопрос про объективность этих рейтингов
Верните Овечкину Харт Трофи 2010, а этот приз отдайте хоть Алану
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Direct free kick
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Ответ Иван Павлов
Думаю, Ови и сам хочет ещё напоследок пошуметь в плей-офф. Если ребилда не будет (а его не будет), значит нужен последний танец от старой гвардии. Сейчас ещё вернутся Уилсон и Бэкс. Если Оши сможет не получать травмы хотя бы на протяжении двух недель, то у Вашингтона даже появится неплохая глубина в нападении. Проблема только в том, что по последней инфе Карлсон вылетел надолго.
Бэкстрем с искусственным суставом как у дедушки какого 80-ти летнего конечно усиление. Забудь о нём. А вот Уилсон нужен
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Sanan1908
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Никто и не сомневался, что он будет)) браво Саня
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Иван Павлов
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Томпсон невероятно играет, а ведь пару лет назад уже считался бастом. Недавно Эллиотт Фридман говорил, что Баффало тогда могли обменять его за пик пятого раунда в неназванную франшизу, но эта самая франшиза отказалась давать этот пик. Повезло.
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Иван Павлов
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Ответ Алексей Кузнецов
Вдумайтесь: в 37 лет показывать такой уровень хоккея, причем не во вред команде. "Вашингтон" в декабре выглядили хорошо и вернулись в зону плей-офф. Видимо Александр держит обещание перед владельцем клуба Леонсисом и делает всё возможное от себя.
Думаю, Ови и сам хочет ещё напоследок пошуметь в плей-офф. Если ребилда не будет (а его не будет), значит нужен последний танец от старой гвардии. Сейчас ещё вернутся Уилсон и Бэкс. Если Оши сможет не получать травмы хотя бы на протяжении двух недель, то у Вашингтона даже появится неплохая глубина в нападении.

Проблема только в том, что по последней инфе Карлсон вылетел надолго.
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Фанат Ференцвароша
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Алексей Кузнецов
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Вдумайтесь: в 37 лет показывать такой уровень хоккея, причем не во вред команде.
"Вашингтон" в декабре выглядили хорошо и вернулись в зону плей-офф.
Видимо Александр держит обещание перед владельцем клуба Леонсисом и делает всё возможное от себя.
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ольга
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Ну по значимости голов вполне заслуженно
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