Овечкин стал 1-й звездой декабря в НХЛ, Макдэвид – 2-й, Томпсон – 3-й
Александр Овечкин стал первой звездой декабря в НХЛ.
Лига подвела итоги месяца.
Первая звезда – форвард «Вашингтона» Александр Овечкин. В 15 матчах в рамках календарного месяца он набрал 22 (13+9) очка.
24 декабря капитан «Кэпиталс» сделал дубль в матче с «Виннипегом», забросив 801-ю и 802-ю шайбы в регулярных чемпионатах. Он вышел на второе место среди лучших снайперов в истории лиги, опередив Горди Хоу (801). На данный момент на счету Овечкина 806 голов, впереди только Уэйн Гретцки (894). Нападающий «Вашингтона» набирал очки в 11 из 15 матчей месяца.
Вторая звезда – нападающий «Эдмонтона» Коннор Макдэвид. В 15 играх декабря он добавил в свой актив 31 (14+17) балл. Макдэвид набирал очки в 14 из 15 матчей месяца.
Третья звезда – форвард «Баффало» Тейдж Томпсон. Игрок набирал очки в 9 из 11 матчей месяца. Всего на этом отрезке он отметился 22 (13+9) баллами.
Проблема только в том, что по последней инфе Карлсон вылетел надолго.
"Вашингтон" в декабре выглядили хорошо и вернулись в зону плей-офф.
Видимо Александр держит обещание перед владельцем клуба Леонсисом и делает всё возможное от себя.