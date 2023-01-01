Овечкин стал 1-й звездой декабря в НХЛ, Макдэвид – 2-й, Томпсон – 3-й

Александр Овечкин стал первой звездой декабря в .

Лига подвела итоги месяца.

Первая звезда – форвард «Вашингтона» . В 15 матчах в рамках календарного месяца он набрал 22 (13+9) очка.

24 декабря капитан «Кэпиталс» сделал дубль в матче с «Виннипегом», забросив 801-ю и 802-ю шайбы в регулярных чемпионатах. Он вышел на второе место среди лучших снайперов в истории лиги, опередив Горди Хоу (801). На данный момент на счету Овечкина 806 голов, впереди только Уэйн Гретцки (894). Нападающий « » набирал очки в 11 из 15 матчей месяца.

Вторая звезда – нападающий « » . В 15 играх декабря он добавил в свой актив 31 (14+17) балл. Макдэвид набирал очки в 14 из 15 матчей месяца.

Третья звезда – форвард «Баффало» Тейдж Томпсон. Игрок набирал очки в 9 из 11 матчей месяца. Всего на этом отрезке он отметился 22 (13+9) баллами.