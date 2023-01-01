Вайсфельд о Капризове: «Ему по силам стать лучшим снайпером из россиян по итогам чемпионата»

Теги Миннесота Леонид Вайсфельд НХЛ Коннор Макдэвид Кирилл Капризов Матч ТВ Хоккей

Леонид Вайсфельд считает, что Кирилл Капризов может войти в топ-10 снайперов по итогам сезона.

– Сможет ли лидер «Миннесоты» Капризов оказаться весной лучшим снайпером НХЛ?

– Шанс, конечно, есть, но это маловероятно. Очень уж Макдэвид хорош.

А вот войти по итогам чемпионата в топ-10 и стать лучшим снайпером из россиян Кириллу вполне по силам. Это реально, – сказал бывший генменеджер клубов КХЛ.

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3 комментария

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Osik92
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По годам Ови не догонят среди наших
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Osik92
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Ови впереди
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Никита Гарин
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Все-таки, думаю, что Куч будет лучшим из россиян по итогам сезона. Учитывая, как он в плей-офф включается
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