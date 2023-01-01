Вайсфельд о Капризове: «Ему по силам стать лучшим снайпером из россиян по итогам чемпионата»
Леонид Вайсфельд считает, что Кирилл Капризов может войти в топ-10 снайперов по итогам сезона.
– Сможет ли лидер «Миннесоты» Капризов оказаться весной лучшим снайпером НХЛ?
– Шанс, конечно, есть, но это маловероятно. Очень уж Макдэвид хорош.
А вот войти по итогам чемпионата в топ-10 и стать лучшим снайпером из россиян Кириллу вполне по силам. Это реально, – сказал бывший генменеджер клубов КХЛ.
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