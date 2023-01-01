Вайсфельд об «Ак Барсе»: «Разруха в головах», как сказал профессор Преображенский. Почему не играют – никто не знает»
Леонид Вайсфельд считает, что у «Ак Барса» сейчас «разруха в головах».
– «Ак Барс» с его звездным составом вылетит, как и в 2005‑м, в первом раунде плей‑офф?
– Такой сценарий не исключен. Но я не сильно удивлюсь, если казанцы в плей‑офф далеко пройдут. Потому что «Ак Барс» - мастеровитая команда по составу, потенциал очень высокий.
У них, как сказал профессор Преображенский, «разруха в головах». Почему команда не играет – никто не знает, включая их самих. Тренерский штаб в Казани во главе с Билялетдиновым менять до конца сезона не будут.
К тому же, там такие мощные игроки сейчас, что они сами могут собраться и все решить. Им просто какой‑то триггер нужен, – сказал бывший генменеджер клубов КХЛ.
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